車停障友格 執法員開罰 推障母辦事 女遭鎖車輪

（檳城20日訊）應該嚴正執法？還是法外開恩？一名婦女駕車載著不良於行的母親到檳城中路大眾銀行辦理事務，將車停在障友專用停車格後卻發現轎車被鎖車輪，她不滿執法員見到坐在輪椅上的母親時也不法外開恩，而在烈日下與執法人員理論，事發過程被公眾拍下分成3段的視頻，傳上臉書，引起關注。

這宗紛爭是在今午約2點發生，該名女司機推著母親站在烈日下，與檳島市政廳執法人員理論的過程，也被一些過路的民眾拍下，並上載到社交媒體。

根據視頻的畫面，該名女司機說，她是因為找不到其他停車格，迫不得已才將車子停在障友停車位，並推著坐在輪椅的年邁母親到銀行辦理事務。豈料執法員巡邏到該處時見到她的車沒有OKU貼紙，就鎖上其車輪並開了罰單。

已向市廳申請OKU貼紙

該名婦女不忿自己的轎車為何會被上鎖。她解釋說，當時她已經向在場的2名執法員解釋，說因為媽媽是殘障人士，而且她已經向市政廳申請OKU專用車格的貼紙。

“他們也看到我媽媽坐在輪椅上，但他們不管，還是照樣把我的車輪鎖上。”

根據該視頻，由於罰單已開，車輪也被鎖，儘管該名婦女很生氣但也無可奈何，較後相信是大眾銀行一名女職員見狀趕到現場了解情況後，替該名女司機繳交50令吉要求執法員解鎖，才平息這場風波。

視頻傳上臉書後引起網民的關注，但留言兩極化，一半表示嚴正執法沒有錯，但也有不少的網友表示，執法員應該視情況執法，像該名婦女這樣的情況應該法外開恩。

麥慕娜：執法人員已匯報 遵照標準作業程序行事

檳島市長拿督麥慕娜接受光明日報記者訪問時回應，執法人員已向她匯報此事，執法人員當時是遵照標準作業程序行事。

她說，根據標準作業程序，要停放在市政廳管轄的障友停車格，該車車鏡就必須貼有障友泊車貼紙，抑或者車主須在儀表板上展示福利局發出的障友卡。

她續說，執法人員巡邏到該處時，發現該車車鏡並沒貼有障友泊車貼紙，車內儀表板上也沒展示障友卡，車主也不在車上，根據標準作業程序，執法人員有權鎖其車輪。

“如果車主當時在車上，並向執法人員解釋障友證件正在申請當中，執法人員都會諒解，酌情處理，不會強行鎖車輪；而在這起事件上，車主是在車輪被鎖後才出現。”

她說，市政廳執法人員在障友停車格違泊事件上執法尤其嚴格，因為障友停車格非常有限，希望保留這些停車格給真正有需要的人士。

她希望民眾不要只單憑社交媒體上流傳的影片，即車主在車輪被鎖後才出現與執法人員交涉的片段，就斷定執法人員不近人情。

“我希望民眾同時了解影片以外，即雙方交涉前發生的事，執法人員是在看不到障友泊車貼紙或障友卡，車主不在，才根據標準作業程序執法。”