妻20天前前自盡 毒殺3子女 父上吊死

（雙溪大年20日訊）第二任妻子20天前上吊自盡，印裔承包商今天凌晨疑無法承受“大耳窿”逼債壓力，在毒死3名子女後，複在主人房內上吊自殺，目前警方已把此案列為猝死案處理。

這起事件於今午2點多，發生在LOT 88 PERDANA HEIGHT雙層半獨立洋樓。

當時，印裔承包商的岳母見女婿與外孫遲遲沒下樓後，到樓上叫門時才揭發這宗慘劇，隨即致電向警方投報。

承包商是現年49歲的西華勞， 生前與妻子育有2名兒子，倆人在10年前分居。西華勞過後從檳城甲拋峇底搬遷到雙溪大年，與第二任妻子卡瑪妮（37歲）同住，育有8歲的女兒雅尤娜、6歲及5歲的兒子。其岳母是在月初女兒過世後，才搬來幫忙看顧外孫。

阿窿遊說不還債去尋短

據警方消息透露，由於3名小死者的身上找不到任何痕跡，故相信他們是遭父親毒死後，再將他們並列躺在同一張床上。而該名父親之後在風扇處上吊自殺，4人遺体是在同一間房間被發現。

據該名岳母（60餘歲）向警方透露，女婿與外孫在昨晚10點吃完晚餐後就到樓上睡覺，今天凌晨5點，她聽到樓上傳來外孫的喊叫聲而驚醒過來，並準備上樓探個究竟時，女婿則從樓上走下來。

她說，女婿向她透露，外孫是發惡夢，因此就未加理會。早上8點多她開始做家務，直到下午1點多才發現他們沒下來後，上樓查看才揭發此事。事後她通過附近幼兒園的教師聯絡警方。

據死者親友透露，該名承包商近2個月被“大耳窿”追債，甚至有大耳窿遊說“若無法繳付貸款，那只好去自尋短見”。

瓜拉姆拉刑事調查組主任萬阿茲哈事後率領多名調查官及警員赶抵現場展開調查，吉州警察總部鑑鉦組也到場收集蛛絲馬跡，目前4具遺体由警方送往吉北蘇丹娜巴希雅醫院太平間剖驗。

長子：父2天前吩咐顧好母親

印裔承包商與第一任妻子所生的兒子莫瀚（20歲）說，父親2天前曾到甲拋峇底住家造訪他與弟弟，臨走前還吩咐他要顧好母親及弟弟，當時父親很傷心，但他沒去詢問父親到底發生甚麼事。

他說，月初，他出席繼母的葬禮時，有見過3名同父異母的弟妹，但卻沒有與他們交談。