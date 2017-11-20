抵步三天仍未晤金正恩 傳朝怠慢中特使顯顏色

（平壤20日訊）中國國家主席習近平的特使、中共中央對外聯絡部部長宋濤的訪朝之行,將於今天結束。但抵步三天,仍未與朝鮮領導人金正恩會面的消息。以往中方特使抵達平壤翌日便與朝鮮領導人會面，但這次待遇大不如前，有專家分析，中方有意向朝鮮施壓，不排除金正恩還以顏色，不見中共特使，顯示東北亞局勢仍然緊張。

朝鮮官媒報導,宋濤昨天到中朝友誼塔、中國人民志願軍烈士陵園、毛澤東長子毛岸英紀念碑前獻花,以及參觀了安放已故領袖金日成及金正日遺體的錦繡山太陽宮。外界密切關注，宋濤會否在訪朝之行的尾聲，獲得朝鮮領導人金正恩接見，並為僵持的朝核危機帶來轉機。

參謁錦繡山太陽宮

宋濤於上周五抵達平壤，展開4天訪問行程。他較早時已先後與勞動黨中央委員會副委員長崔龍海及勞動黨副委員長李洙墉會面。

宋濤此次訪朝，發生在中美首腦會晤之後，外界對他能否斡旋朝核抱有不少期待。就連美國總統特特朗普都表示這是北京“大舉動”，表示“我們要看看會發生什麼”。

不過，從官方報導看，上週五及週六的中朝官員會面，都沒有透露曾談及朝核的話題。這或許驗證了此前朝鮮官員的內部說法。美媒曾披露，有朝鮮官員稱，朝方曾拒絕中國外交官到訪，“知道他會說什麼”。

訪朝前,宋濤同樣以習近平特使身份，訪問越南和寮國，隨即獲越共總書記阮富仲及寮國人民革命黨總書記本揚會見，相形之下，宋濤到訪三天還未能見到金正恩，朝鮮顯然有怠慢之意。

香港時事評論員劉銳紹說，宋濤至今仍未能見到金正恩，目前未知是雙方默契作如此安排，還是金正恩擺出的姿態，但若然是後者，反映朝鮮不向國際屈服，即使受到中方及國際社會壓力，仍要還以顏色。