【歐冠聯賽】勝者提前進16強 紅軍塞維拉爭盟主

（馬德里20日訊）歐冠E組小組賽將上演盟主之爭，西甲強旅塞維拉主場迎戰英超豪門“紅軍”利物浦。本場比賽的勝者將提前1輪晉級16強，畢竟紅軍（8分）和塞維拉（7分）之間僅相差1分。

如果同組的斯巴達莫斯科（5分）本輪輸給馬里博爾（1分），利物浦戰平塞維拉仍可提前出線。在此役的獲勝者將在末輪對壘實力比自己低的隊伍，取勝應沒有太大的問題，因此取勝的一方基本已確定將以正盟出線。如果塞維拉和斯巴達莫斯科本輪雙雙獲勝，那麼在最後1輪將出現3隊爭奪2個出線席位的情況。

薩拉赫狀態好

利物浦近期取得各項賽事4連勝，打入13球並且僅丟1球，當中“埃及梅西”薩拉赫打入5球。薩拉赫在過去兩輪聯賽對西罕和南安普頓皆上演梅開二度，至今上陣18次貢獻14球3助攻，其中聯賽上陣12次打入9球，位居英超射腳榜榜首。不過，紅軍的客場表現大打折扣，特別是客戰主場強勁的球隊。利物浦本賽季在英超客場以0比5慘負曼市以及1比4大比分輸給熱刺。

利物浦本場預計少了後衛莫雷諾（25歲），畢竟他的兒子日前才出生。利物浦主帥克洛普說：“莫雷諾當父親了。凌晨2時30分他的妻子在利物浦當地為他生下了一個兒子，但當時莫雷諾和全隊一起在酒店內。我為此感到抱歉。”

塞維拉在主場表現出色，堪稱主場“一條龍”。他們在本賽季主場的所有9場比賽保持不敗，並且在最近7場比賽獲勝。不過，塞維拉在過去8場的防守令人擔憂，一共丟10球。

在本賽季小組首循環比賽，利物浦主場以2比2戰平塞維拉，菲爾米諾和薩拉赫為紅軍建功，耶德爾和科雷亞為塞維拉立功。兩隊也在2016年歐洲聯賽決賽碰頭，塞維拉以3比1取勝。

在另一場比賽，斯巴達莫斯科必須在主場取勝同組實力最弱的馬里博爾，才能重燃出線的希望。他們一旦戰平或落敗，出線形勢就非常嚴峻。