北京公寓大火19死8傷 疑遭縱火 疑犯被扣查

（北京19日訊）中國北京大興區西紅門鎮新建村一棟出租公寓昨晚發生大火，造成19人死亡，8人受傷，當局未有透露起火原因及死傷者資料等詳情，但指疑犯已被扣留調查，疑涉及縱火。

大火發生在傍晚6時左右，北京消防部門接報後立即調派14個中隊及34輛消防車趕赴現場開展滅火工作。至晚上9時許，明火被撲滅。公寓的大門及外牆被火燻黑，現場可聞到刺鼻氣味。

嚴肅追究 全市排查

北京市委書記蔡奇及市委副書記、代市長陳吉寧亦趕到現場指揮搶救處置。蔡奇要求做好善後工作，由市裏牽頭成立調查組，查明事故原因，嚴肅追究責任。他又下令在全市進行大檢查，一村一村、一院一院地毯式檢查，不放過任何安全隱患，清除違法經營。

據報導，發生大火的是一棟2層樓水泥建築，掛有“福聚緣公寓”廣告招牌，稱附設“獨立衛生間、熱水器、廚房、暖氣、床、衣櫃、網線等”。這類公寓通常廉價租給出賣勞力的低薪民工。

在中國，到大城巿打工的民工因沒有當地戶籍，無法住在政府補助的住宅，能選擇的租屋處相當有限。

微博發文全秒刪

由於事件涉及縱火，當局疑似擔心事件影響社會穩定，全面封鎖消息。除了官方消息外，所有與事件有關的關鍵字，如“西紅門”、公寓名稱等都被屏蔽，新浪微博上的消息、留言亦被刪去。

網友質疑“19條人命！難道不應該引起全國人民的關注嗎？”，有網友不斷嘗試發文公開事件，但卻遭“秒和諧”。