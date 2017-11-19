【英超聯賽】夢劇場6戰皆勝 紅魔射鵲

（曼徹斯特19日訊）儘管意外先丟球致本賽季英超主場零失球紀錄告終，但在馬夏爾、斯莫林、博格巴和盧卡庫進球幫助下，“紅魔”曼聯最終以4比1逆轉“喜鵲”紐卡索，繼續在積分榜上落後曼市8分，守住老二的位置。

本場獲勝後，曼聯已經在奧脫福取得英超6連勝，是2013年3月以來最長的主場連續取勝數據。當時，即將退休的費格申帶隊在夢劇場取得12連勝。此外，曼聯已經在夢劇場保持英超23場不敗，13勝10平，這則是2011年10月以來的最高紀錄，6年前爵爺帶隊保持主場25場不敗。

魔力鳥能否破費爵爺上述兩項紀錄，關鍵一戰就是接下來的第三個主場：12月10日對曼市！

賽前，由於曼市、切爾西、利物浦和阿申納等強旅悉數獲勝，意味著曼聯一旦不勝，積分差距勢必擴大至雙位數，並且將拱手讓出積分榜第二名的位置。

是役，曼聯迎來多位傷員復出，博格巴獲得首發，伊布拉欣莫維奇、費萊尼和羅霍則在替補席待命，穆里尼奧罕見安排盧卡庫、拉什福特和馬夏爾同時首發攻堅。

博格巴復出獻傳射

由斯莫林和林德洛夫組成的中衛組合多次出現漏洞，第14分鐘，耶德林右路高速插上後低平球傳中，蓋爾包抄推射擊中左門柱彈入網內，0比1，紐卡索成為本賽季英超首支在夢劇場取得進球的球隊。

隨後曼聯瘋狂反撲，並在第37分鐘扳平，博格巴右路連續假動作晃開防守傳中到後點，馬夏爾頭球攻門命中，1比1。上半場補時的第1分鐘，阿什利-揚左路傳中，後點的斯莫林近距離頭球攻門命中右下角，2比2，紅魔半場前反超比分。

下半場第54分鐘，盧卡庫拉邊傳中到後點，拉什福德頭球回敲中路，博格巴跟進輕鬆將球打入網窩，3比1。第70分鐘，盧卡庫在右路和馬塔做出踢牆式配合後突入禁區，面對門將他假動作晃動後爆射入網，4比1，在伊布復出的重壓力下，比利時前鋒得以終結7場球荒。

伊布時隔216天歸來

5分鐘後，伊布終於替補登場，這也是瑞典神塔時隔216天後，再次在聯賽裡為曼聯出場，上一次還是在今年4月份與切爾西的聯賽裡。不過在伊布登場前，曼聯攻勢已有所放緩，最終比分維持在4比1。

狂人滿意丟球後表現

穆里尼奧賽后表示：“我很高興全取3分，我們在紐卡斯爾進球後的表現水平也讓我滿意，不慌不忙的精神，積極的態度，顯然傷員復出總是令人愉快，特別是伊布，他的受傷如此嚴重，看到他這麼快復出真令人感動。”

至於追趕曼市，狂人表示：“我們要一場一場比賽地踢，一個賽季只能對曼市兩次，那些比賽我們必須力爭拿分，除此之外的事情就不是我們可以控制得了的。”