鄧紫棋、張韶涵和徐佳瑩同一天山上山下開唱，成為大馬娛樂圈的熱鬧盛事。3人同屬唱將型，鄧紫棋闊別兩年再次氣勢登場，依然得到粉絲們的熱情捧場。張韶涵和徐佳瑩是第一次在馬開唱，而張韶涵的演唱會，讓大馬粉絲等了16年。徐佳瑩的創作才華備受肯定，加上她去年在《我是歌手4》帶來的驚艷表現，在雲頂的演唱會成功吸引了大批朝聖者。三后開唱，各有精彩。
粉絲熱情如火 鄧紫棋驚呆了
G.E.M鄧紫棋2014年參加中國歌唱秀《我是歌手2》迅速打開知名度，也讓她在大馬人氣飆升。兩年後再次回到同一個場地開唱，魅力依然不減，粉絲的熱情更勝以往，尤其是全場大合唱的聲浪，讓她忍不住多次把話題圍繞在“你們知道有多大聲嗎？”她直呼：“驚呆了，好多次快要哭出來了！”
由iMe呈現的 《Queen Of Hearts》世界巡回演唱會，以撲克牌的紅桃Q為主題，整個舞台的設計和色彩燈光，再配合現場派送的互動變色熒光棒，成功打造出絢麗景觀。她在《歌手2》演唱的歌曲，似乎已成為她的招牌歌了，而粉絲們依然受落，全程跟著唱。
鄧紫棋剖白感情，“有時候還挺糾結的，工作上有愛我的人，但在愛情上還是有受傷害的經歷。因為受傷，我們才會珍惜。我鼓勵大家不要對愛失去希望，因為愛，我們不一定要待在那人的身邊，可以換另一種方式愛著他。就像我和你們，雖然我不常來大馬，但你們依然愛著我。”
黃明志索抱不放手
黃明志向鄧紫棋索抱，還抱久久似乎不想鬆開手。他指鄧紫棋很香，但有榴槤味，指後台有榴槤糕。鄧紫棋說她到現在還沒吃榴槤，為了穿表演服，她只吃燕麥和西蘭花保持身材。兩人也提及檳城水災，呼吁大家有錢出錢，有力出力。演唱會結束前，鄧紫棋鋼琴自彈自唱黃明志為大馬建國60年而創作的《Ali Akao Dan Muthu》，標準的發音讓歌迷尖叫連連。
小女孩獻吻
一位穿紅色服的4歲小女孩，引起鄧紫棋注意。原來小女孩2歲便開始喜歡鄧紫棋，女孩的媽媽參照鄧紫棋開場的表演服縫製童裝版給女兒穿。鄧紫棋開心擁抱小女孩，還向小女孩索吻呢！
徐佳瑩 跳舞逗粉絲開心
徐佳瑩（Lala）在雲頂舉辦由銀河集團呈獻的《是日救星巡回演唱會2017》。除了演唱多首動人的歌曲，她也不忘賣萌搞笑說馬來話，如“Nasi Lemak”，她還在演唱《不安小姐》和《現在不跳舞要幹嘛》時跳舞，較後自評舞蹈表現。
她問粉絲她跳得怎麼樣，“有沒有覺得我拼了老命？你們喜歡就好！”逗得粉絲十分開心。結束演唱之後，徐佳瑩深夜在臉書開心發文：“是日救星在大馬？我們都非常感動，那麼久沒來了謝謝你們還是以超乎想像的熱情回應。這種集體的投入，讓我在台上好幾度起雞皮疙瘩！”
張韶涵 化身天使
張韶涵化身天使從天而降，演唱經典代表作《隱形的翅膀》，讓粉絲們心情激動不已。部份忠實粉絲聽見久違了偶像的歌聲，還忍不住掉淚呢！
這場由IMC Live Group呈現的演唱會，是張韶涵巡迴的升級版，內容融入更多電音元素。演唱《把你信仰》之前，她感性表示出道這麼多年，很多粉絲把她當成是他們的信仰，“感謝我的青春裡有你們的陪伴，不只是你們把我信仰，我也把你們信仰，沒有你們，我不會如此堅強，希望今後的每一場巡演都可以看到你們。”