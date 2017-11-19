粉絲熱情如火 鄧紫棋驚呆了

G.E.M鄧紫棋2014年參加中國歌唱秀《我是歌手2》迅速打開知名度，也讓她在大馬人氣飆升。兩年後再次回到同一個場地開唱，魅力依然不減，粉絲的熱情更勝以往，尤其是全場大合唱的聲浪，讓她忍不住多次把話題圍繞在“你們知道有多大聲嗎？”她直呼：“驚呆了，好多次快要哭出來了！”

由iMe呈現的 《Queen Of Hearts》世界巡回演唱會，以撲克牌的紅桃Q為主題，整個舞台的設計和色彩燈光，再配合現場派送的互動變色熒光棒，成功打造出絢麗景觀。她在《歌手2》演唱的歌曲，似乎已成為她的招牌歌了，而粉絲們依然受落，全程跟著唱。

鄧紫棋剖白感情，“有時候還挺糾結的，工作上有愛我的人，但在愛情上還是有受傷害的經歷。因為受傷，我們才會珍惜。我鼓勵大家不要對愛失去希望，因為愛，我們不一定要待在那人的身邊，可以換另一種方式愛著他。就像我和你們，雖然我不常來大馬，但你們依然愛著我。”

黃明志索抱不放手

黃明志向鄧紫棋索抱，還抱久久似乎不想鬆開手。他指鄧紫棋很香，但有榴槤味，指後台有榴槤糕。鄧紫棋說她到現在還沒吃榴槤，為了穿表演服，她只吃燕麥和西蘭花保持身材。兩人也提及檳城水災，呼吁大家有錢出錢，有力出力。演唱會結束前，鄧紫棋鋼琴自彈自唱黃明志為大馬建國60年而創作的《Ali Akao Dan Muthu》，標準的發音讓歌迷尖叫連連。

小女孩獻吻