借戶頭賺佣金 青年誤收贓款 為20元連累媽媽

（怡保18日訊）涉世未深的技工受到損友遊說，借用銀行戶頭接受聲稱是買賣機器的820令吉，欲從中賺取20令吉佣金；但當他借出了媽媽的個人戶頭約9個月後，警方登門查案，他才驚覺這是澳門騙局的贓款，而遭受無妄之災的媽媽將面對被提控上庭的命運。
事主是任職茶室女工的單親媽媽，現年四十餘歲，丈夫於3年前心臟病猝發身亡，她便挑起養家的擔子，每天工作12小時，以維持4名子女的溫飽；由於薪資是每日計算，可謂手停口停，長子唯有放棄學業當學徒幫補家用。
長子做學徒補貼家計
遇人不淑的21歲長子，以為舉手之勞就能夠輕鬆賺到20令吉佣金，遂把媽媽的戶頭號碼告訴損友；戶頭在今年2月情人節當天先後收到兩筆分別是250令吉和570令吉的款額，他再提出800令吉交給朋友，餘下的20令吉作為酬金，詎料造成媽媽惹禍上身。
身為戶頭持有人的事主，泛紅著雙眼告訴《光明日報》，她於1993年開設這個儲蓄戶頭，存款主要用來支付子女的學費。
“我是茶室女工，每天做2個時段，從早上9點開工，回到家裡已是晚上9點多10點；長子今年21歲，他不忍心看到我非常辛苦，便在丈夫離開後，開始做學徒，薪水都匯入我倆的聯名戶頭中，我跟著將個人戶頭提款卡交給他，每月匯入900令吉應付他的生活開銷。”
直到上星期，事主接到自稱是警員的馬來女子來電，但她聽不明白對方的談話內容，也沒有意識到什麼不妥；直到星期二上午11點多，她再接到這名女警的電話，同事接聽後，講出她的工作地點。
不久後，3名身穿便服的警員共乘一輛車到來，分別是2女1男，他們向事主出示警員證，再展示她的大馬卡和存褶的複印本確認，接下來跟她講解案情，由同事在旁翻譯。
事主被告知，警方在吉打接獲投報，在今年2月14日，有人錯手匯入820令吉到她的戶頭，她坦言不知情，需要回去檢查。
以為還錢就沒事 原來被控上庭
警員問話過程約45分鐘，在了解事主的家庭背景，以及提款卡目前在誰的手上後，交給她一張同意與擔保書副本（Surat Perjanjian dan Jaminan），但沒有解釋內容。
“我還以為，只要把錢交出還給對方就沒事了！”事主完全無法料到問題的嚴重性。
她當晚回家查看了存褶，卻沒有這筆款項的記錄；她隔天再過去銀行，要求列印今年2月的結單，證實戶頭收到了這筆錢。
為了慎重起見，事主把警方的同意與擔保書交給友人過目，赫然得知她必須在12月6日到雙溪大年出庭，惟面談的警員完全沒有提及。
含冤莫白的事主，急得如熱鍋上的螞蟻，她趕緊向巴占區州議員張志堅求助。
長子呈資料盼還媽媽清白
事主長子已呈上手頭的證據與資料給律師，希望真相水落石出，還媽媽清白。
他承認借出戶頭給不相熟的朋友接受820令吉，朋友聲稱款項是用來買賣機器，並沒有涉及不法活動；在過賬後，他交出800令吉，其餘20令吉是佣金。
據他所知，遊說他借出戶頭的其中一名朋友已身在國外。
開刀前夫猝死 命運多舛
事主命運多舛，她於2014年接受子宮和甲狀腺手術前，駕駛德士維生的丈夫卻不幸倒斃在家中。
當時孩子年幼，最小的只有11歲，丈夫什麼都沒有留下，她不得不撐起這頭家。
“兒子就是體恤我為了家人的生活早出晚歸，毅然踏出社會做工，以減輕我的負擔；他工作勤奮，每月薪水全部存入我們的聯名戶頭中，這次卻不慎掉入他人設下的圈套。”
談到這裡，淚水已在事主眼中打滾。
她坦言，其長子已吸取了教訓，悔不當初，現在正設法配合警方調查，以揪出騙案的幕後黑手。
火箭議員義務法律援助
巴占區州議員張志堅披露，身為專業律師的怡保西區國會議員古拉，獲悉事主的家境與面對的問題後，同意義務安排律師替她辯護。
他說，事主是捲入澳門騙局，警方一般是援引刑事法典420條文，即欺騙的角度查案，一旦罪成，可被判監禁與罰款。
“警方交給事主的同意與擔保書副本，字跡並不清晰，代表律師準備聯絡查案警官獲取進一步的案件詳情，事主現階段是屬於自行擔保。”
勿隨意借用銀行戶頭
張志堅呼吁公眾，銀行戶頭是重要的個人資產，不能隨意提供他人方便而借用，因為來歷不明的款項隨時是黑錢，自己揹上了黑鍋，處心積慮幹案的不法集團卻置身事外；若警方調查發現款項涉及恐怖活動，後果更加不堪設想。
他也安慰飽受折騰的事主，不要過度憂慮，他會盡最大的能力給予協助。