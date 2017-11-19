借戶頭賺佣金 青年誤收贓款 為20元連累媽媽

（怡保18日訊）涉世未深的技工受到損友遊說，借用銀行戶頭接受聲稱是買賣機器的820令吉，欲從中賺取20令吉佣金；但當他借出了媽媽的個人戶頭約9個月後，警方登門查案，他才驚覺這是澳門騙局的贓款，而遭受無妄之災的媽媽將面對被提控上庭的命運。

事主是任職茶室女工的單親媽媽，現年四十餘歲，丈夫於3年前心臟病猝發身亡，她便挑起養家的擔子，每天工作12小時，以維持4名子女的溫飽；由於薪資是每日計算，可謂手停口停，長子唯有放棄學業當學徒幫補家用。

長子做學徒補貼家計

遇人不淑的21歲長子，以為舉手之勞就能夠輕鬆賺到20令吉佣金，遂把媽媽的戶頭號碼告訴損友；戶頭在今年2月情人節當天先後收到兩筆分別是250令吉和570令吉的款額，他再提出800令吉交給朋友，餘下的20令吉作為酬金，詎料造成媽媽惹禍上身。

身為戶頭持有人的事主，泛紅著雙眼告訴《光明日報》，她於1993年開設這個儲蓄戶頭，存款主要用來支付子女的學費。

“我是茶室女工，每天做2個時段，從早上9點開工，回到家裡已是晚上9點多10點；長子今年21歲，他不忍心看到我非常辛苦，便在丈夫離開後，開始做學徒，薪水都匯入我倆的聯名戶頭中，我跟著將個人戶頭提款卡交給他，每月匯入900令吉應付他的生活開銷。”

直到上星期，事主接到自稱是警員的馬來女子來電，但她聽不明白對方的談話內容，也沒有意識到什麼不妥；直到星期二上午11點多，她再接到這名女警的電話，同事接聽後，講出她的工作地點。

不久後，3名身穿便服的警員共乘一輛車到來，分別是2女1男，他們向事主出示警員證，再展示她的大馬卡和存褶的複印本確認，接下來跟她講解案情，由同事在旁翻譯。

事主被告知，警方在吉打接獲投報，在今年2月14日，有人錯手匯入820令吉到她的戶頭，她坦言不知情，需要回去檢查。

以為還錢就沒事 原來被控上庭