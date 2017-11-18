意神經外科醫生與華合作 人屍換頭手術成功

（維也納18日訊）意大利神經外科醫生卡納韋羅昨天在奧地利維也納召開記者會，宣稱他與中國團隊合作，在哈爾濱利用人類屍體成功進行全球首宗換頭手術，將一具屍體的頭部重新接駁至另一屍體的脊椎。

卡納韋羅說，他與中國哈爾濱醫科大學的團隊經過長達約18小時的手術，利用聚乙二醇（polyethylene glycol）融合細胞，刺激脊髓神經生長，成功將兩具屍體的頭部和脊椎、神經、血管接駁。他稱，原本估計手術長達36小時，難以保護腦部不受損，但團隊成功將時間減半。

手術歷經18小時

他說：“大家都說這不可能發生，但手術成功了”，代表首個人體換頭手術即將來臨，但他未提供足夠證據證明手術成功，有專家質疑卡納韋羅所言的真實性。

卡納韋羅還語出驚人地說：“數百萬年來人類不斷進化，同時有逾1000億人逝去，這是一場種族滅絕，但我們進入了新世代，把命運掌握在自己手上”，暗示人類或可以長生不死。

他說，團隊會在數日內公布完整實驗論文，以及未來進行活人換頭手術的時間表。

下一步進行活人換頭

卡納韋羅早於2013年開始提出換頭手術的構想，與哈爾濱骨外科醫生任曉平的團隊合作，先前就曾宣稱成功替老鼠和猴子移植頭部。他們計劃未來為活人換頭，將病人的人頭移植至腦死器官捐贈者的屍體。

原本有一名患有脊髓性肌肉萎縮症的俄羅斯男子斯皮里多諾夫，自願當史上首個接受換頭手術的病人，希望能藉此重獲新生。但卡納韋羅今年初突然宣布，要將第一例手術改為中國籍病人，因手術會在哈爾濱醫科大學進行。

不少醫學專家認為，卡納韋羅的做法是一種犯罪且違反道德，因為過程中將會承受無法估計的痛苦。