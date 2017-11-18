【英超聯賽】穆帥炮轟索帥用廢瓊斯 踢個友賽打6針封閉

（曼徹斯特18日訊）曼聯中衛瓊斯在英格蘭對壘德國的友誼賽中拉傷大腿被提前換下，並提前返回球會。經過調查，穆里尼奧得知，瓊斯是在打了6針封閉的情況下參加這場無關緊要的友誼賽的，這讓狂人怒不可遏。他隨即將矛頭指向了英格蘭主帥索斯蓋特，稱後者的做法簡直是瘋了。

英格蘭對陣德國的比賽中，瓊斯首發出場，但他明顯身體不佳，從一開始就奔跑困難。電視鏡頭可以清楚的看到瓊斯腿上纏著的繃帶，這表明他是帶傷出戰。隨後，他在一次封堵後再次拉傷大腿，無法堅持比賽。經過檢查，瓊斯可能要休戰3周，這對於正在追趕曼市的曼聯而言簡直是個大災難。

讓一個傷員忍痛去踢一場友誼賽，索斯蓋特的行為有點讓人費解。穆帥很生氣：“我從2000年就開始當教練了。17年過去了，我從來不會讓一個球員打封閉去參加一場友誼賽。從來沒有，從來沒有。我不是個天使，我承認我會讓球員在打封閉的情況下參加一些重要的比賽，但是絕對不會在友誼賽中幹這事。”

執教17年不曾如此胡來

“他們竟然讓瓊斯打了6針封閉來踢友誼賽。這簡直是聞所未聞，我從未聽說過這種事，但它卻在瓊斯身上發生了。在教練組的要求下，他在比賽開始前先後打了6針封閉。比賽開始後的第15分鐘（實際上是25分鐘），他就無法堅持了。”穆帥不能原諒索斯蓋特的做法。

此前，穆帥還稱自己“很傻很天真”。其他球會都在想著法子讓球員不去國家隊報到，只有他把有傷的球員放去國家隊。“有些球隊的有些球員總是能找出一些問題，要麼是流感，要麼是腳趾或者指甲有問題。他們可以留在球會或者去度假。”穆帥諷刺道。

穆帥透露他並未就此事和索斯蓋特有過聯繫。“我沒跟他通過話，我現在是在陳述一個事實。他讓瓊斯在比賽當天下午打了一針封閉。隨後的熱身中，瓊斯還是感到不舒服，於是我們的後衛又被打了5針。”穆帥指出。