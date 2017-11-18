SJ強仁醉打女友 粉絲氣炸要求退團

（首爾18日訊）韓國團體Super Junior（SJ）成員強仁多次爆出醉酒鬧事，甚至酒駕，讓大眾無法原諒他的作為，目前處於正在反省的狀態。未料，早前凌晨4點左右，他又因疑似酒後毆打女友鬧上警局，令粉絲失望透頂，SJ官方雖在當天下午發出聲明道歉，網友依舊不買單，大肆砲轟“要不要退出SJ”，強仁再次遭輿論撻罰。

據韓國媒體報導，警方在凌晨4點多接獲通報，強仁疑似酒後毆打女友，雙方發生衝突，但女方堅稱“自己是強仁的女友”，最後雙方完成和解，警方也未立案。然而，疑似毆打女友的事件鬧上媒體版面，網友紛紛痛罵“又是喝酒鬧事”、“居然打女人”，強仁再度爆出負面新聞，讓粉絲失望透頂。

首爾警方事後透露，強仁當時雖然喝了酒，但不算爛醉，與女友發生口角後，雙方已即時和解，警方於是讓他們離開。警方強調如果案發現場遭受破壞，或者受害人有明顯傷痕的話，警方必定落案處理，但因事主不想控告強仁，只作口頭警告。

晟敏始源同樣“被停工”

SJ近年是非不斷，除了強仁多次醉酒鬧事外，其他成員亦多次惹禍。晟敏於2014年與舞台劇女星金思恩結婚，其後被粉絲指他欺瞞粉絲，為組合帶來傷害，一度要求他退團，晟敏為此暫停參與組合的活動。

另一名成員始源的鬥牛犬Bugsy早前亦捲入“咬死人”事件，宣布暫停活動，令到原本13名成員的SJ，不計早年退團的韓庚及起範，以及現正在服兵役的厲旭及圭賢，現時僅餘利特、希澈、藝聲、神童、銀赫及東海6人為新碟《Play》宣傳。