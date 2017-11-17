湘校肺癆爆疫增至74人 官方掩真相嚴防上訪

（長沙17日訊）中國湖南益陽市桃江縣第四中學近日爆出集體學生感染肺結核（俗稱肺癆）後，疫情持續擴散，雖然當地疾控中心職員指目前僅21人被確診，惟學生自行統計確診人數，發現中招學生至少有74人，有患者甚至被下達病危通知，亦有學生家屬疑遭傳染。

事件在媒體報導曝光後，當地政府即啟動維穩模式。有家長稱，從昨天起不論走到那裏，都有政府的便衣人員監視一舉一動，更拿出手機不斷拍攝，當地鎮政府人員、村的幹部已被召到省會長沙痛罵，昨晚更有一支武警部隊，守住家長、學生入住的賓館，防止他們嘗試離開當地，到北京上訪。

有患者被下病危通知

學生稱，最早的確診病例發生於去年，但老師疑知情不報，疫情爆發後更恐嚇學生，指學生爆料即抹黑學校。學校亦與透過學生家長傳話，不得加入病童、家長的維權行動。

當有家長向校方質問為何阻止他們到北京上訪，校方竟稱“這是政府的事，與學校無

關”，校方又稱校長從未說過“不死人不放假”的說話。

校長楊宇及涉事班主任接受傳媒訪問時，均聲稱是學生故意隱瞞病情，事前並不知道。

桃江縣委宣傳部昨天發通告回應稱，自今年8月桃江四中發現肺結核疫情後，當局第一時間啟動應急預案，截至本月15日，近90%的患病學生經省結核病防治所專家組會診確定，已可以回校上課，但通告中沒有公佈相關數字。

校方反指學生隱瞞病情

事件已在社交媒體引起網民高度關注，批評當局的做法實在冷血，讓人心寒，“甚麼時候解決事情，能像個能擔起責任的成年人一樣。”亦有民眾批評：“我只希望能查清真相，家長、政府、學校各自承擔責任，給這些孩子們一個交代，給社會大眾一個交代！”