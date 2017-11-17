【英超聯賽】連續3季被熱刺碾壓 鎗手急欲振作

（倫敦17日訊）“北倫敦德比”無疑是本週六英超聯賽焦點之最，“鎗手”阿申納將在酋長球場佈陣迎戰死敵熱刺，積怨頗深的兩隊每每遭遇都燃燒出極重的火藥味，熱刺不僅在上賽季雙方交鋒中佔據優勢，還首次在最終排名上力壓對方，“鎗手”肯定不希望歷史重演。

自溫格出任槍手的主教練後，槍手有著連續21年在英超的最終排名碾壓熱刺的輝煌歷史，但隨著熱刺近年的崛起，終於上賽季（2016/17）首次在排名上超越阿申納。事實上，不僅上賽季，鎗手近3個賽季對熱刺4平2負未嘗勝績，傳統優勢早已消失殆盡，近3個主場都以平局收場，幾乎只能勉強維持不敗。

本賽季前11輪戰罷後，熱刺積23分排在第三名，阿申納積19分排在第6名。兩隊目前積分差距的是4分，如果本輪贏球的話就可以縮小分差，逼近歐冠區；熱刺現已落後榜首曼市8分，如果失分的話則意味著失去聯賽冠軍競爭。

兩強相爭其他豪門則可以坐等漁翁之利，本輪聯賽切爾西將客戰西布隆、曼聯客戰紐卡索、曼市客戰列斯特，利物浦主場迎戰南安普頓，四強對陣的都是中游球隊，所以這一點也給與阿申納和熱刺更多壓力。

一個比較離奇的現象是，熱刺本賽季客場戰績較主場出色不少，各項賽事戰績是11勝3平3負，其中客場為6勝1平1負，唯一一場客場敗績是0比1不敵曼聯；至於阿申納，他們本賽季迄今主場保持不敗，三線作戰8勝1平，聯賽主場5戰皆勝，主場的優勢還是很明顯的，因此，鹿死誰手尚未可知。

凱恩連續5戰鎗手皆破門

熱刺本輪比賽大將維爾通亨可以復出，等於給球隊增加了致勝的籌碼。就歐冠表現，熱刺雖落在死亡之組，卻在對陣皇馬保持不敗，力克多蒙特，這樣的表現讓他們更具信心面對阿申納。

熱刺射腳凱恩進入9月之後開始爆發，本賽季英超已經打進8球，而他也是阿申納剋星之一，過去5場英超戰阿申納皆有進球，合共打進6球，談及如何對付熱刺的主力前鋒哈里-凱恩的時候，溫格表示，“我們會讓他保持沉默，我們不會恐懼，我們會想辦法讓他們無法發揮出優勢。”