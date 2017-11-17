【丹州一家三口血案】見攻擊弟弟 少女求兇手 ：不要殺我

（哥打峇魯16日訊）“兇手攻擊弟弟後向我走來，我一直哀求他不要殺我。”逃過一劫的許欣茹今日在醫院接受媒體訪問時，心有餘悸指出，她與弟弟許志漢是於下午2時抵達案發現場，當時兇手立刻叫弟弟到屋外的客貨車拿文件。

“我則直接進入屋內，豈料一進屋就看到父親渾身浴血倒在地上。我發現不妥立刻打電話向同學求助，在同一時刻，我轉過頭就看見兇手在客貨車旁攻擊弟弟，而弟弟則一直在掙扎。”

她說，當兇手發現她在打電話求助後，立刻朝她走來，並手持鐵鎚展開攻擊。

轉過頭看見兇手攻擊弟弟

“我有反抗，並哀求他（兇手）不要殺我，放過我。”

她表示，兇手致傷她後，立刻駕客貨車逃離現場，而這時她才發現8歲的妹妹許欣萱躲在桌子底下。

在這起血案中，許欣茹頭部受傷和右肩瘀傷，警方目前在追捕31歲男嫌犯下落。

欣茹說，她完全沒有想到兇手會突然發狂攻擊父母和弟弟，兇手與家人關係良好，已經幫父親工作逾3年。

“我不知道他為什麼會這樣，這背後到底有什麼動機，家人之前也不曾聽說過他有面對情緒或家庭問題。”

8歲女兒躲桌底逃劫