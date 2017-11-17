【丹州一家三口血案】見攻擊弟弟 少女求兇手 ：不要殺我

（哥打峇魯16日訊）“兇手攻擊弟弟後向我走來，我一直哀求他不要殺我。”逃過一劫的許欣茹今日在醫院接受媒體訪問時，心有餘悸指出，她與弟弟許志漢是於下午2時抵達案發現場，當時兇手立刻叫弟弟到屋外的客貨車拿文件。
“我則直接進入屋內，豈料一進屋就看到父親渾身浴血倒在地上。我發現不妥立刻打電話向同學求助，在同一時刻，我轉過頭就看見兇手在客貨車旁攻擊弟弟，而弟弟則一直在掙扎。”
她說，當兇手發現她在打電話求助後，立刻朝她走來，並手持鐵鎚展開攻擊。
轉過頭看見兇手攻擊弟弟
“我有反抗，並哀求他（兇手）不要殺我，放過我。”
她表示，兇手致傷她後，立刻駕客貨車逃離現場，而這時她才發現8歲的妹妹許欣萱躲在桌子底下。
在這起血案中，許欣茹頭部受傷和右肩瘀傷，警方目前在追捕31歲男嫌犯下落。
欣茹說，她完全沒有想到兇手會突然發狂攻擊父母和弟弟，兇手與家人關係良好，已經幫父親工作逾3年。
“我不知道他為什麼會這樣，這背後到底有什麼動機，家人之前也不曾聽說過他有面對情緒或家庭問題。”
8歲女兒躲桌底逃劫
工人殺雇主一家三口血案，案發時，死者夫婦一名8歲女兒也在場，她是發現兇手發狂似的殺人一幕後，機靈躲在桌子底下，逃過一劫。
昨天下午，哥市幸福花園住宅區一間雙層排屋里發生一家三口血案命案， 死者是商人許榮禮（42歲）、妻子蔡珠淑（譯音，37歲）及13歲兒子許志漢。
令人心毛骨悚然的是，綜合死者家屬的說法，死者夫婦被殺害時，他們的另外兩名毫不知情的子女許欣茹和許志漢剛放學回家，而當兇手看到姐弟倆時，依然若無其事的應門開門。
家屬推測，走在前頭的欣茹進入屋里時，弟弟志漢則被凶手叫住，因此在還沒有進到屋里就被攻擊，最后因頭重受重創當場死亡。
此外，死者長女許欣菲（19歲）是中六生，目前正準備應付STPM考試，案發時她正從學校開車回家。
許榮禮其中一名妹妹許愛麗（37歲）今日在哥市中正華中接領該校師生合捐的善款后說，綜合各親屬們所了解的案情，哥哥（死者）和泰裔男嫌犯駕車回家時，嫂嫂和小女兒也在家。
她指出，死者一家六口住在萬捷縣甘榜峇萊，距離哥市大約半小時車程，幸福花園的住家是死者許榮禮租來儲放貨物和白天休息之地。
“案發時，相信欣茹和志漢都還沒放學回家。”
她推測，一對兒女是在父母遇害后，才從學校回到家里，結果兒子慘遭滅口，女兒則及時致電向同班同學求助而獲救。
她說，姐弟倆無法第一時間看清家門前的情況，相信是被死者將平時做生意使用的貨車駛進家門前而堵住視線。
“兇手雖然企圖攻擊欣茹，惟因為東窗事發而選擇駕走雇主的貨車逃离現場 ”
2同學機警沒依從入屋
許欣茹的兩名同學接獲求助電話趕抵案發現場時，兇手還企圖叫喚兩人入屋，所幸兩人機警未依從，否則後果不堪設想。
在哥市中正華中就讀中三的女生許欣茹（15歲），及時獲得兩名男同學龔偉明（15歲）和黃銘偉（16歲）拯救。
龔偉明今天在學校受訪時，講述了這一段驚心動魄的經歷。
他接到欣茹的來電求救時，只听到欣茹一直重複“工人要打我”，他聽後馬上致電黃銘偉，兩人迅速各自騎著摩多前往幸福花園找欣茹。
“我其實不懂哪一間屋子，不過最后在那一列排屋喊欣茹的名字時，有一名男子在門口處探出頭來，此時我也听到屋內傳出欣茹的叫喊聲。”
龔偉明當下心知不妙，第一時間跑到附近的咖啡店求救，留下黃銘偉守在現場。
据他了解，屋內男子當時叫喚黃銘偉進屋，幸好黃銘偉覺得不對勁，並且從自己的摩多車籃取出手機和摩多車匙，退守一旁觀察情況。
不久後，龔偉明帶著公眾回到現場時，然而當時兇手已逃跑，只有黃銘偉看到這一幕。
過後，龔偉明和黃銘偉都騎上摩多，由他載著欣茹，而黃銘偉則載著欣萱到哥打峇魯中央醫院。
“我發現欣茹的時候，她滿臉鮮血，連臉都看不清楚了！”
同學悲傷許志漢遇害
吉蘭丹哥打峇魯中正華中初中一男生許志漢（13歲) 死於非命，同班同學悲傷不已。
該校董事長黃保俊和董事林星銘今日在代校長徐維揚的陪同下，來到許志漢生前就讀的一忠班的座位時，翻看死者沒有帶回家的考券。
其中一份已批改的考券上，有同學留下“RIP” ，愿死者安息。
黃保俊語重心長的告訴一忠班的同學要好好讀書，珍惜生命。
他說，有些事說發生就發生，讓人難以預料，希望大家珍惜眼前人。這時候，一些同學再也按捺不住情緒，當場流淚。
另一方面，吉蘭丹中正學校董家教也宣布，將照顧死者夫婦就讀該校的一對女兒，即受傷的中三生許欣茹和逃過一劫的二年級女兒許欣萱。
中正華中代校長徐維揚今日移交師生合捐的善款，給許家姐妹的姑姑許愛麗。
在場者包括中正華小愛心家長團團長譚燕妮和小學校長傅信強。
中正華中學生事務副校長鄭蓮幼指出，她最近與學生家長見面，包括死者夫婦，沒料到昨天就接獲噩耗。
她形容，許志漢是一名好動善良的學生，臉上時常帶有笑容，成績中等。
警追緝大馬泰裔嫌兇
（哥打峇魯16日訊）吉蘭丹州警方已鑑定，涉及哥打峇魯一家三口血案的嫌犯為31歲大馬泰裔沙拉爾旺柏（Sharat Eh Wang @ Pot），並呼吁民眾一同協助尋找嫌犯下落。
州副總警長拿督丁阿末說，嫌犯最後的住址是道北祖巴卡達拉。
他今日說，警方援引刑事法典302條文（謀殺）調查此案。
他表示，任何人若有發現嫌犯的下落，可以馬上通知鄰近的警局。
嫌兇沉默寡言卻勤奮
（萬捷16日訊）丹州一家三口血案，涉案嫌兇是男死者雇用的泰裔員工，已經跟死者工作逾3年，平日雖沉默寡言卻為人勤奮，不知何故會發狂對老板一家人狠下毒手。
其中一位親屬今午在喪府告訴記者，許榮禮的這名泰裔工人，上個星期來過此地參加水燈節。
他說，這名工人當時還因為下雨天而到死者住家避雨，當時還和其他人玩紙牌遊戲。
親屬們強調，死者為人不會斤斤計較，不可能沒有善待工人。
與此同時，死者的一名親屬昨天相信情緒過於激動，在臉書貼文指某某男子是凶嫌，后來証實擺烏龍後，馬上刪文，並親自到這名男子親屬住家登門道歉，化解了不必要的誤會。
不過，臉書很快又貼出另一名泰裔男子的照片和嫌犯駕駛其老板的貨車車型及車牌號碼，惟這些消息都沒有得到警方的証實。