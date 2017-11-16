穆加貝料宣佈下台 換妻小安全離國

（哈拉雷、約翰內斯堡16日訊）非洲國家津巴布韋發生軍事政變，總統穆加貝及總統夫人格蕾絲被軍方軟禁，南非媒體非洲通訊社引述津國保安消息指，穆加貝已跟軍方談判，將召開記者會宣布下台，以換取格蕾絲和家人安全離國，並可能前往南非獲得庇護。

非洲通訊社引述消息報導指，穆加貝準備召開記者會，正式宣佈下台。消息指，士兵們確實已經包圍總統和總統侍衛，在首都哈拉雷的民眾也被警告遠離市中心與商業繁忙區域。

早前被革職後流亡國外的副總統姆南加古瓦，行蹤未明，有指他週二晚已回到津巴布韋，惟至今仍未公開現身。此外，前總理茨萬吉拉伊亦被發現，已乘飛機回到哈拉雷，該國最終權力落在誰手仍是未知之數。

英國傳媒引述反對派領袖的消息，指穆加貝本周內會辭職，由上周遭撤職的姆南加古亞接替。

總統夫人或前往南非

至於格蕾絲今後的去向，被指是穆加貝與軍方談判的關鍵，分析認為若她獲放逐他國，可能會前赴鄰近的非洲國家，或其持有物業的新加坡和馬來西亞。

此外，在當地深具影響力的退伍軍人協會已表態支持軍方，撤銷穆加貝的總統及執政黨主席職務，指國家目前正陷入混亂。

多國籲和平解決僵局

南非總統祖馬昨天已與穆加貝直接對話，指他正被軟禁在家，情況安好。祖馬敦促津國政府和軍方友善解決政治僵局，他已以非洲南部發展共同體（SADC）主席身份，派遣特使前往津國與穆加貝和軍方會面，指SADC會密切關注局勢，並隨時在必要時刻提供協助。

聯合國秘書長古特雷斯、英國及中國當局亦發表聲明，呼籲各方冷靜、保持克制及停止暴力，強調必須通過和平途徑及對話，按照憲法解決政治分歧。

美國國務院稱，正密切關注津巴布韋局勢，並呼籲各方冷靜和平地解決爭端。