【2018俄羅斯世界杯入選賽】搭32強末班車 12月1日抽籤

（秘魯.利馬16日訊）南美洲第5名秘魯隊週四在2018年世界盃入選賽最后一場洲際附加賽次回合，主場以2比0擊敗大洋洲冠軍紐西蘭，以總比分2比0淘汰對手，成為最后一支晉級決賽圈的球隊，時隔36年後重返世界盃舞台。

雙方在附加賽首回合戰成0比0。次回合比賽上半場開賽第3分鐘，主隊的阿德文庫拉從右禁區外內切起腳遠射，球擊中橫樑彈出。第23分鐘，塔拉奧科左路下底橫傳到門前，球打中紐隊球員里德的手上，不過裁判沒有任何表示。

第28分鐘，庫埃瓦左路突破至禁區左側再橫敲中路，法爾范跟進勁射破門，秘魯1比0領先。

第42分鐘，秘魯幾乎再進一球，塔拉奧科左路禁區外遠射，紐隊門將馬里諾維奇撲球脫手，法爾范補射，球被馬里諾維奇單手撲出。

下半場易邊再戰。第51分鐘，紐西蘭前鋒伍德禁區中路頭球攻門，主隊門將加萊塞飛身撲出，裁判吹罰伍德爭頂中推人犯規。

西英烏列第二檔

第64分鐘，秘魯開出右路角球至禁區內，球打到紐隊一球員腳下彈到主隊中衛克里斯蒂安-拉莫斯跟前，拉莫斯順勢抽射破門，2比0。

第91分鐘，秘魯中場傳球失誤，紐西蘭打出快速反擊，伍德前插得球形成單刀，面對出擊的門將，伍德禁區左側捅射打偏。

秘魯最終2比0淘汰紐西蘭，搭上決賽圈末班車。入選賽全部結束之后，12月1日32強將進行分組抽籤。

根據國際足聯的32強分檔，東道主俄羅斯和世界排名前7的球隊列為種子隊，其他三個檔次劃分，不再有大洲的限制。抽籤有迴避原則——除了歐洲球隊之外，同一大洲球隊不會同組。

世界前7球隊是衛冕冠軍德國、5屆冠軍巴西、歐洲杯冠軍葡萄牙、2屆世界杯冠軍阿根廷、比利時、波蘭以及1998年冠軍法國，這7隊與俄羅斯組成第一檔。

2010年冠軍西班牙和1966年冠軍英格蘭，和另一支2屆冠軍烏拉圭同列第二檔，其他第二檔的包括秘魯、瑞士、哥倫比亞、墨西哥以及克羅地亞。亞洲排名最高的伊朗列第三檔，澳洲、日本、韓國和沙地阿拉伯和其他球隊全在第四檔。