【2018俄羅斯世界杯入選賽‧歐洲區附加賽次回合】埃里克森戴帽 丹麥5比1割愛晉級

（都柏林15日訊）2018世界杯歐洲區附加賽次回合結束，丹麥5比1客場大勝愛爾蘭，以總比分5比1第5次晉級世界杯決賽圈。丹麥成為2018世界杯決賽圈第30支參賽球隊。達菲為愛爾蘭先拔頭籌，克里斯蒂自擺烏龍令丹麥扳平，丹麥的熱刺中場埃里克森上演帽子戲法，本特納錦上添花。

兩隊首回合互交白卷戰平，次回合轉戰都柏林。愛爾蘭開場僅6分鐘取得領先，約根森任意球混戰中解圍失誤而成為烏龍助攻，達菲小禁區前頭球破門。

第5次入圍

丹麥在4分鐘連入2球反超比分。第29分鐘，克里斯滕森捅射擊中右側立柱彈回，但試圖解圍的克里斯蒂將皮球擋入自家大門。第32分鐘，約根森傳球，熱刺中場埃里克森禁區邊緣勁射，皮球擊中左上角橫樑下沿入網，2比1。

擁有兩個客場進球的丹麥在下半場踢得更加輕鬆。丹麥第63分鐘擴大比分，西斯托傳球，埃里克森禁區弧內勁射，皮球緊貼左側立柱入網，3比1。第74分鐘，約根森傳中被沃德勉強攔截，埃里克森射入右上角上演帽子戲法，4比1。這是他12場入選賽打入的第11球。第90分鐘，麥克林禁區內對本特納犯規，後者親自主罰點球命中，5比1。

克里斯蒂自擺烏龍

13支通過歐洲區入選賽晉級的球隊為法國、葡萄牙、德國、塞爾維亞、波蘭、英格蘭、西班牙、比利時、冰島、瑞士、克羅地亞、瑞典和丹麥。兩支傳統勁旅荷蘭與意大利表現令人失望，前者在小組賽階段過後宣告出局，後者則在附加賽遭瑞典淘汰，60年來首次無緣決賽圈。

俄羅斯世界杯決賽圈最後兩個席位將在澳洲與洪都拉斯、秘魯與紐西蘭之間產生。首回合兩場較量均戰成0比0。