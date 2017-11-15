軍車包圍首都佔領電視台 津巴布韋傳軍事政變

（哈拉雷15日訊）非洲國家津巴布韋政局持續動蕩不穩，昨天更驚傳軍事政變，多輛裝甲車及士兵包圍首都哈拉雷，國營電視台今天亦被軍方佔領。不過，軍方發言人稱，並非軍事接管首都，並指總統穆加貝目前安全。有報導指，財長已被軍方拘捕。

外媒報導引述當地多個民眾消息指，首都哈拉雷昨晚有至少6輛坦克車和裝甲車駛入市內，荷槍實彈的士兵指揮交通及驅趕途人，當地還傳出至少3次巨大爆炸聲響，但原因及傷亡情況不明。另有目擊者，今天凌晨，總統穆加貝的私人大宅附近傳來多下槍聲。隨後軍方派人進駐國營電視台ZBC，電視台員工已被趕走。

稱總統安全 軍方否認奪權

外界傳指該國正醞釀政變，但軍方發言人及後在電視直播發表聲明澄清，指軍方無意奪權，亦非軍事接管首都，強調軍方的行動只是針對穆加貝身邊的犯罪分子。軍方保證穆加貝及其家人目前都安全，又指一旦任務完成後，當地情況就會恢復正常。

美英籲公民躲避

穆加貝所屬的政黨“非洲民族聯盟愛國陣線”發表聲明，批評國防軍總司令奇旺加干擾國家和平穩定，故意引發叛亂，等同叛國。在野黨亦表示不希望看見政變，憂慮這將令民主進程停滯，對國家不健康。

由於政局不穩定，美國駐哈拉雷大使館已暫時關閉，並呼籲在當地的美國公民找安全地方躲避，直至另行通知。英國外交部亦要求在哈拉雷的公民持續待在室內。

副總統上週突遭革職

傳穆加貝鋪路傳位妻子

93歲的穆加貝自津巴布韋1980年獨立後一直掌權，他上週突然將副總統姆南加古瓦革職，逾100名支持他的高官被懲處，穆加貝被軍方指摘是清除異己，為其52歲妻子格蕾絲鋪路，讓她接任下一屆總統。

清除異己激怒軍方

據報導，獲軍方支持的姆南加古瓦已離開津巴布韋，國防軍總司令奇旺加週一會見媒體時，指穆加貝針對執政黨內高層的清洗行動應馬上結束，強調軍方已準備好介入。

這是軍方首次公開挑戰穆加貝的管治權威，75歲的姆南加古瓦擔任副總統3年，長期以來一直被視為是穆加貝的接班人，不過格蕾絲最近對姆南加古瓦多次口頭攻擊，包括不只一次公開表示姆南加古瓦是麻煩製造者，必須被逐出執政黨與革職。格雷絲在2014年曾以類似手段，將當時的第一副總統穆朱魯解職，改由姆南加古瓦接任。

有分析認為，姆南加古瓦與穆朱魯都犯了“功高震主”的錯誤，支持者呼聲愈高，穆加貝對他們的忠誠愈加懷疑。分析家同時指出，格雷絲很可能讓自己順理成章成為第一副總統。