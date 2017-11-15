商人6000令吉小費 助單親媽繳兒學費讚

（新加坡14日訊）“2000新元不會影響我什麼，但希望足夠幫助她！”新加坡商人見在餐館工作的大馬單親媽媽為兒女學費發愁，熱心送上2000新元（約6155令吉）小費。

新加坡社交網頁All Singapore Stuff昨天上載一則感人故事，單親媽媽王欣瑜（30來歲）帖文感謝一名顧客，在知道她的處境後，好心留下2000新元“小費”給她，讓她感動飆淚，特此在互聯網感謝對方的善舉。

王欣瑜是來自馬來西亞的單親媽媽，丈夫離開她，為了獨自撫養兩名年幼孩子，她身兼二職，到新加坡餐館工作，也兼職做清潔工。

單親媽媽網上留言感謝

幾天前，一對夫婦到她工作的餐館用餐，男顧客留意到她愁眉不展，關心問候，她坦白告知自己正為孩子的學費發愁，但也不忘鼓勵自己要更努力工作。

男顧客聽了沒說什麼，沒想到結賬時，感人的一幕發生了。

王欣瑜說：“他用信用卡付賬時，我發現賬單壓著兩張千元大鈔，總共2000新元。”

她起初以為顧客搞錯，在商人簽名後將兩張大鈔一並歸還，但他卻說出了讓她畢生難忘一番話。商人說：“你沒有弄錯，我們都有一雙手，一手是用來努力工作，一手是用來幫助他人的。”

王欣瑜當下愣住，目送商人離去時，她忍不住哭了。她事後只好在網上留言，感謝商人幫助她解決了孩子的學費。

《聯合晚報》聯繫慷慨資助學費的顧客鄭偉明（31歲，石油貿易商），他受訪說，事發當晚他帶著老婆和女兒到餐館用餐，留意到王欣瑜滿臉憂愁，關心詢問下得知她為孩子的學費發愁，“我自己也有三個孩子，能理解她的辛苦，當下決定送上2000新元給她，坦白說，那筆錢不會影響我什麼，但希望足夠幫助她。錢不是萬能，但應花在有意義的事情上。”

身兼二職獨養2孩子