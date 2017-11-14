所籌款項不足 檳政府承擔差額

（檳城14日訊）檳州首席部長林冠英宣佈，在11月4日大水災蒙受損失的災民，將可獲得州政府撥出的一次性700令吉補助金。

他上週在州議會宣佈為協助災民重振家園，耗資1億令吉以推行“檳城再出發計劃”，計劃中包括撥款給災民每戶500令吉，今日宣佈增加200令吉至700令吉。

林冠英今日出席檳州立法議會會議總結時指出，提高補助金意味著州政府需多耗資2000萬令吉。不過至今為止，所籌到的款項仍不足，州政府會承擔有關差額，讓每戶受災戶獲得700令吉。目前州政府共接獲960萬令吉的民眾捐款。

“州政府如今籌得的善款將以200令吉撥予每戶災民，將額外增加2000萬令吉的撥款，若所籌得的款項不足2000萬令吉，州政府將會自行補足。換言之，災民將一共獲得一次700令吉的水災救助金。”

他說，為減少水災善後清理工作時需要使用大量的用水，檳州供水機構同意這兩個月的家用水將豁免徵收為了浪費水源所徵收的附加費，同時這兩個月的家用水費也將獲得50%折扣，至於商用水使用者則將獲得25%的折扣。

“在此需說明的是，商用水25%折扣同樣與家用水一樣為期2個月。因此檳州供水機構為了使用者的利益，將要承擔不是之前所宣佈的1000萬令吉，而是1500萬令吉。”

他指出，另外州政府將透過檳島市政廳及威省市政局，折扣10%門牌稅給所有土地產業，這10%折扣預計得耗費州政府4000萬令吉。

“ 所有州政府所發的文件如地契，若因為水災而遺失或損壞，將獲得免費更新。所有“檳州再出發”下的措施將耗費1億500萬令吉，尚不包括若善款不足2000萬令吉州政府需要“補足”的款項。

他說，這是歷年來最高的水災援助金，無論是州政府或聯邦政府。早前聯邦政府在丹州水災所給予的補助金為500令吉。

趕在年杪前分發

他希望上述補助金能趕在今年杪前分發。他預計在之前915大水災的400令吉援助金派發完後，11月間將發放700令吉援助金表格。

700令吉給予每受災戶將在今年底發出，其登記表格程序將會從簡，無需向警方報案。表格將在11月20日後開始分發，以讓州政府先行在2017年11月18及19日派發400令吉予9月15日的受災戶。這項400令吉的救助金，證明希盟政府履行承諾講到做到。

他說，檳州政府預算撥款5000萬令吉作為水災援助金，預料將有10萬人受惠。

他說，由於遇到天災來襲，檳州今年的預算案預將出現赤字，雖說檳州每年都有盈餘。他希望聯邦政府也能給予好消息，包括資金上的援助及批准治水計劃。

或出資確保賑災貨源足

林冠英在總結時也提到，他對檳州福利局賑災倉庫出現“空”的現象表示遺憾及驚訝。

“州政府不排除將出資確保當局有一定的賑災貨源，但我希望賑災物品不足的現象不再發生。”

他也要求檳州綠色機構探討是否能有更早及準確的氣象預測，因為氣象局無法準確預報。

“就好像今天氣象局說不會下雨，結果壟尾剛剛就下雨了。”

林冠英也針對檳州反對黨領袖拿督查哈拉於9月20日，在《馬來西亞前鋒報》指915水災災民若要領取400令吉援助金，就必須先註冊成為希盟黨員的言論，當面要對方解釋，強調州政府的補助金是不分政黨，也形容這為嚴重的不實指控。

“我們不曾這樣要求，就算檳州政府每年所發放的福利援助金也是不分政黨的。”

查哈拉對此解釋說，該報導是“據瞭解”，是根據所得到的消息，並非意味著州政府真的那麼做，惟林冠英不接受此解釋，反駁對方指查哈拉身為律師應該明白“據瞭解”是正面措辭（positive terms），但這是斷言事實（assertion of facts）。

林冠英也告知查哈拉，她即將要退休了，一名律師不應該作出這樣的不實指控，也要求對方在午休後復會時解釋。