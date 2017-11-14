死傷逾8千人 今年最嚴重震災 伊朗受創 急需救援物資

（巴格達、德黑蘭14日訊）兩伊邊境地區7.3級地震，伊朗西部克爾曼沙赫省災情最嚴重，大量建築物倒塌，拯救人員繼續徒手在瓦礫中挖掘，希望救出生還者。這起強震至今已造成共452人死亡、逾7900人受傷，超越造成369人罹難的墨西哥9月地震，成為今年死傷最嚴重、最致命的地震。

伊朗最高領袖哈梅內伊敦促救援人員和政府機構全力幫助受災者，下令軍隊向該國西部地震災區提供援助。伊朗政府將今天列為全國哀悼日，總統魯哈尼前往災區視察。目前，當地急需帳篷等救援物資。

克爾曼沙赫鎮醫院損毀嚴重，軍方已設置戰地醫院，但很多傷者都送到其他城市包括德黑蘭治療。據報市內軍隊駐防地及建築物亦損毀，一批數目未知的士兵死亡。

災民捱冷露宿 急需安置

入夜後當地天氣寒冷，溫度最低只有攝氏4度，災民難以在戶外露宿，估計超過7萬人急需帳篷棲身。當局出動數百輛救護車和數十架軍方直升機前往拯救，但由於道路被山泥傾瀉堵塞，救援進度緩慢。

位於伊拉克北部蘇萊曼尼亞省達爾班迪汗的一座水壩在地震中受損，有崩塌危險，當局緊急疏散附近城鎮居民。

土耳其向伊拉克派出醫療隊並組織運送人道主義救援物資。土耳其官員說，土耳其災難和應急管理機構及紅星月會正在緊急準備藥品、毛毯、帳篷等物資運往伊拉克災區。意大利正運送12噸營幕、毛毯、流動廚房及其他援助給災民。

中國也啟動緊急人道主義援助應急響應機制，視伊朗和伊拉克方面的實際需要及時提供力所能及的援助。聯合國秘書長古特雷斯表示，聯合國亦已準備好向伊朗提供協助，並期望傷者盡快康復。另外，英、法、德、俄、加拿大等國亦對伊朗地震受影響的家庭，以及政府表達慰問。