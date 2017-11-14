主場無力回天 瑞典出線 世杯無 意

（意大利.米蘭14日訊）4屆世界杯冠軍意大利週一在2018年世界盃入選賽歐洲區附加賽第二回合的生死關鍵戰中，在聖西羅主場僅能與瑞典戰成0比0，未能挽回首回合0比1失利而最終無緣世界盃，只能看著瑞典拿到去俄羅斯的門票。

這是意大利這支傳統勁旅自從1958年以來，首度無緣參加世界盃。最巧合的是，1958年世界杯決賽圈由瑞典擔任東道主，意大利也止步入選賽。

事實上，意大利能夠在這場次回合未再敗，已是不幸中的小幸，因為上半場達米安和巴爾扎利疑似手球，主裁判皆未判點球。不過，下半場，瑞典也幾乎后院失火，後衛盧斯蒂格頭球解圍擊中橫樑。

首回合0比1告負的意大利被逼入絕境。主帥文圖拉延續3-5-2陣型。維拉蒂停賽，若日尼奧首次代表意大利首發；洛倫齊頂替身體有狀況的德羅西。在鋒線，在南安普頓表現欠佳的加比亞迪尼取代貝洛蒂，因西涅依然坐在替補席。

瑞典主帥安德松更換2名首發，盧斯蒂格解禁復出，擠掉克拉夫特首發出場，首回合替補進球的雅各布-約翰森頂替腹股溝受傷的阿克達爾。

第6分鐘，坎德雷瓦將球轉移到左路，達米安倒三角回敲，弗洛倫齊迎球抽射攻門偏出。第8分鐘，意隊帕羅洛禁區內被奧古斯丁森放倒，裁判示意繼續比賽。第13分鐘，博格禁區內挑球打到達米安手上，裁判同樣示意繼續比賽。

屢失進球機會飲恨

第18分鐘，首回合為瑞典打進致勝一球的約翰森受傷被換下。第27分鐘，因莫比萊底線回敲，坎德雷瓦勁射偏出。

第29分鐘，福斯貝格傳球打到巴爾扎利胳膊上，裁判又沒有判罰，福斯貝格不滿裁判判罰吃到黃卡。第40分鐘，因莫比萊抽射攻門被奧爾森擋到，格蘭奎斯特球門線前解圍。

易邊再戰，意大利仍然主動進攻，不過弗洛倫齊側身掃射、基耶利尼推射攻門以及因莫比萊搶點，不是被撲就是偏出。

第77分鐘，基耶利尼突破傳中，瑞典隊一球員頭球頂到皮球飛向後點，弗洛倫齊起腳攻門卻打高，意大利錯失了最佳機會。第82分鐘，弗洛倫齊斜傳禁區，因莫比萊捅射被奧爾森撲出。

最后5分鐘，意大利全隊包括門將布馮都壓上，沙拉維掃射被撲出，帕羅洛頭球攻門頂偏。意大利只能0-0戰平瑞典，只能看著對手殺進世界盃。這是意大利時隔60年，再次無緣世界杯。