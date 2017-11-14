出賣2稚女貞操控10罪 惡魔媽媽監75年

（新山13日訊）出賣2名稚女貞操的39歲單親媽媽今日被控上新山地庭，面對10項控狀，她對罪名直認不諱，法官經過15分鐘審閱資料及考量後，判決被告監禁150年，刑罰同期執行，因此被告實際的監禁期是75年。

被告聞判後眼眶泛紅，沒有太大的反應。

被告是於今日早上9時05分左右，雙手遭反扣被押往新山法庭，她沒有閃避攝影鏡頭，也沒有露出畏懼的表情，神情相當淡定。

根據控狀，被告於今年10月1日、4日、5日、6日及7日，一連5天在不同的時間，安排2名10歲及13歲的稚女到新山拉慶的同一家旅店賣淫，觸犯2001年兒童法令第31（1）（b）條文，並與2017年性侵兒童罪案法令16（1）條文同讀。

案情顯示，被告每次都以自己的名字向旅店的櫃檯登記，而涉案的2名孟加拉男子都是同樣的人。

長女向老師揭發

不僅如此，被告甚至逗留在房內，親眼目睹2名嫌犯如何向自己的親生女兒下手。

每次完事後，被告可收取一名孩子50令吉的收入，而遭強迫賣淫的稚女有時可獲得1令吉、5令吉、10令吉或20令吉的酬勞。

據調查資料披露，13歲受害者過後通過被告的手機傳送訊息給老師，聲稱母親把她們出賣給外勞，揭發了這起人神共憤的事件。

在此之前，受害者的老師因她缺課18天已起疑並向校方、福利局及警方通報。警方接獲投報後，查案官遂於10月25日率隊前往被告位於士乃的住處將她逮捕。

警方在現場也從2名身心靈受創的女童口中，證實母親的所作所為，並將母女三人帶返警局調查。

據瞭解，2名女童於26日被帶往新山中央醫院驗身。

每項指控監禁15年

法官卡瑪魯丁在庭上花了15分鐘翻閱案件的資料和照片後，以此案很嚴重，必須警惕社會的理由，判決被告每一項指控為15年監禁，但刑期同時執行。

換言之，面對10項提控的被告，原本需入獄150年，惟刑罰同期執行後，刑期是75年。

早前報導，柔佛州總警長拿督莫哈末卡里爾於日前在記者會透露了這起母親出賣女兒貞操的案件。

他說，警方除了逮捕女童的母親，也扣留了一名本地男子和7名孟加拉外勞助查。

較後他也披露，警方尚在追緝另外3名在逃的孟加拉籍男子。

被告要求罰款了事

針對所有指控，被告一一點頭認罪，隨後求情時更向法官卡瑪魯丁要求罰款了事，因為她還有分別4歲及5歲的年幼孩子需要看顧。

不過，檢控官蘇海拉認為被告所犯下的錯誤非常嚴重，且如同惡魔。她指被告出賣孩子貞操換取收入的做法，是一種十分殘忍的虐待。

她說，被告身為母親，非但沒有保護孩子，反而讓年幼的她們留下一生的陰影。

蘇海拉也說，兒童性侵案越來越多，法官應該要對被告嚴厲判決，以示警惕。

據悉，被告共育有5名孩子，2名受害的女兒是被告與2名前夫所生。