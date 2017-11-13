兩伊邊境7.3級強震 213死2000傷

（巴格達、德黑蘭13日訊）伊拉克接壤伊朗的邊境地區發生7.3級大地震，造成嚴重破壞及引發山泥傾瀉，估計至少有213人死亡，近2000人受傷。其中伊朗有207死、1700人受傷，伊拉克則至少6死、200人受傷。兩國已展開大規模搜救行動，罹難人數恐怕還會繼續上升。

地震發生在當地時間晚間9時18分（大馬時間周一凌晨2時18分），震央位於伊拉克境內哈萊卜傑地區，震源深度25公里，屬於淺層地震，因此破壞力巨大。遠至以色列、阿聯酋和土耳其等多個鄰國都感受到震動。

多個鄰國亦有震感

伊拉克北部蘇萊曼尼亞省、伊朗的席林堡市和阿茲加利鎮都是重災區。有網民在推特發佈短片，見到居民陷入恐慌，爭相跑到街上。一些樓宇的建築物的窗戶碎裂，玻璃碎片散落街上。

伊朗國營媒體指當地的西北部、西部和中部受影響最大，至少14個省有震感，部分地區電力供應中斷。災區死傷枕藉，當中不乏婦孺，大批傷者送院搶救。官員說，仍有很多人困在瓦礫下，正在設立緊急救濟站，但“由於發生過山泥傾瀉，道路被切斷，派救援隊伍往受災村落有困難”。伊朗總統魯哈尼已指示內政部全力救災。

由於災區範圍面積廣大，當局仍在搜索資料，以了解實際災情。事發後，廣泛地區停電。大批救援人員趕往該區展開拯救，紅十字會也派出30隊救援人員趕赴災區。

伊朗受創最重

專家相信，引發這次大地震的是阿爾巴尼亞和歐亞板塊之間長達1500公里的斷層，估計短期內會發生更多次餘震。

伊朗於2003年12月發生過一次災難性地震，古城巴姆被夷為平地，至少有3.1萬人罹難。之後，伊朗再經歷兩次大地震，其中一次是2005年，導致超過600人死亡：另一次是2012年，約300人喪生。今年5月，伊朗與土庫曼邊區也發生一次5.7級地震，2人死亡，數百人受傷。