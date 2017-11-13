【2018俄羅斯世界杯入選賽】次回合兩場0比0 克羅地亞瑞士晉級

（尼翁13日訊）2018世界杯歐洲區附加賽的次回合兩場皆戰成0比0，克羅地亞客場0比0戰平希臘，以總比分4比1晉級世界杯決賽圈；瑞士主場0比0戰平北愛爾蘭，以總比分1比0出線。

在首回合交鋒中克羅地亞以4比1戰勝希臘，幾乎鎖定出線資格。在次回合比賽，佩里西奇的射門中柱，希臘下半場攻入一球但因越位被判無效，兩隊最終0比0戰平。

佩里西奇中柱

希臘開場後就大舉進攻，巴卡塞塔斯和帕帕斯塔索普洛斯的遠射均偏出。克羅地亞逐漸進入比賽節奏，拉基蒂奇的任意球射門高出。克羅地亞第43分鐘險些破門，佩里西奇遠射憾中右側立柱彈回。

希臘下半場繼續主導攻勢，米特羅格盧禁區邊緣外射門偏出。但克羅地亞的穩固防守不給希臘任何機會。第79分鐘，托羅西迪斯小禁區右側越位位置橫敲隊友破門，進球無效。最終兩隊0比0戰平，克羅地亞也順利晉級。

在另一場附加賽，瑞士主場0比0戰平北愛爾蘭，憑著首回合1球客勝而出線。布倫特開場僅3分鐘的遠射被瑞士門將索默爾撲出。隨後瑞士控制比賽，塞費羅維奇小禁區邊緣頭球攻門偏出。北愛爾蘭後衛麥考利近距離解圍險些自擺烏龍。塞費羅維奇的射門打在邊網。

R羅門線救主

北愛爾蘭下半場加強進攻，華盛頓小禁區前頭球攻門偏出。伺機反攻的瑞士也在反擊中錯過進球機會，默罕邁迪小禁區邊緣錯過恩博洛在禁區左側的下底傳中。北愛爾蘭第91分鐘險些破門，索默爾角球混戰中出擊落空，埃文斯頭球攻門被R羅德里格斯在門線前及時解圍。

獨立才26年 克軍已5進世杯

克羅地亞通過世界杯歐洲區附加賽成功獲得明年世界杯的參賽資格。這已經是克羅地亞第5次入圍世界杯決賽圈。

首次參賽就奪季軍

克羅地亞在1991年才獨立，1998年他們首次獲得世界杯參賽資格，就令人震驚地獲得季軍的好成績。當時克羅地亞的頭號球星蘇克拿到世界杯金靴獎，而隊內還有博班、圖多爾、西米奇、比利奇、斯坦尼奇等眾多名將，那也被稱作是克羅地亞足球的黃金一代。

之後克羅地亞又參加2002年、2006年、2014年世界杯。現在他們又獲得2018年世界杯參賽資格。能夠在20年內第5次晉級世界杯決賽圈，克羅地亞已經成為足壇一支不可小視的力量。

如今的這支克羅地亞國家隊中球星眾多，其中實力最強大的位置無疑是中場，皇家馬德里球星莫德里奇+巴塞羅納球星拉基蒂奇的組合令人期待，此外還有科瓦契奇、布羅佐維奇、巴德利等實力派中場球星輔佐。

克羅地亞在其他位置也都有在歐洲頂級豪門效力的出色球員坐鎮，比如摩納哥門將蘇巴希奇、利物浦中衛洛夫倫、祖雲杜斯前鋒曼祖基奇、國際米蘭邊鋒佩里西奇、AC米蘭前鋒卡利尼奇。克羅地亞在各個位置都分配均勻，沒有明顯的短板。