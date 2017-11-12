40議員聯署不信任函 英首相面臨黨內逼宮

（倫敦12日訊）英國《星期天泰晤士報》報導，英國首相特麗莎梅面臨黨內逼宮危機，多達40名執政保守黨國會議員同意簽署不信任函，只差8人，就達到黨魁重新選舉門檻。一旦保守黨重新選舉黨魁，特麗莎梅很可能喪失首相寶座。

不過，報導沒有披露議員密謀逼宮的詳情，也沒有具體透露有哪些議員參與聯署。若真的選出另一人出任保守黨黨魁，這位新領袖便會取代特麗莎梅成為首相，而毋須提早舉行全國大選。

重選黨魁尚欠8支持票

一些議員公然作反，因為他們同意在野黨工黨黨魁科爾賓的看法，擔心特麗莎梅成為脫歐談判過程中的負累，對英方不利。

下議院定於周二再開會辯論脫歐議案。預料工黨將會聯同保守黨內一批作反議員，圍攻特麗莎梅。工黨黨魁科爾賓批評特麗莎梅掛名在位，但卻無力管治國家。若脫歐談判前景持不明朗，將會令國家面對最大的危險。

自保守黨在今年6月初舉行的大選中嚴重受挫，在國會下議院失去大多數議席優勢後，特麗莎梅便變成一名“弱勢首相”，地位岌岌可危，加上英國接連發生恐襲，脫歐談判又毫無寸進，黨內愈來愈多成員對她感到不滿，質疑她的領導能力。雖然特麗莎梅堅稱不會辭職，但她承受的壓力有增無減，施政舉步維艱。在野工黨指批評她對歐盟太軟弱。

近期引起社會熱議的政壇性醜聞，以及先後有兩名內閣高官因醜聞辭職，進一步打擊特麗莎梅的管治威信。消息人士透露，另外兩名閣員，包括外長約翰遜和內閣辦公室部長格林也要面對下台壓力。

外長約翰遜也面臨下台

分析家說，如何領導英國平穩及順利脫離歐盟，已在保守黨內及英國社會內引起嚴重分化。種種跡象顯示，特麗莎梅像一個洩了氣的氣球，無法駕馭現時混亂的政治形勢，也令英國在脫歐談判中處於下風。她本來揚言要在談判中為英國爭取最大利益，但遇到重重阻力。