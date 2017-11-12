【俄羅斯世界杯入選賽】首回合1球輸給瑞典 意軍背水一戰要翻盤

（米蘭12日訊）背水一戰的意大利將在世界杯歐洲區附加賽次回合主場迎戰瑞典。意大利在首回合意外以0比1落敗，因此本場已無退路，只能全力爭勝，期待能翻盤，否則將是時隔60年以來首次無緣世界杯。

以意大利在首回合0比1落敗的表現來看，他們要在次回合翻盤，必須解決進攻乏力和戰術上的問題。不然意大利有很大可能繼1958年後再次無緣世界杯，創造60年以來最差的紀錄。意大利客場0比1輸球並不是末日，及時地調整好心態在主場翻身才是重中之重。畢竟如果無緣2018年世界杯的話，那麼對於四星意大利來說無疑是一個恥辱，球迷也無緣在俄羅斯最後一次看見39歲傳奇門將布馮在國際大賽奮戰的英姿。

維拉蒂遭禁賽

意大利中場大將維拉蒂在首回合因累積黃卡，在次回合遭禁賽，因此球隊的中前場實力會進一步減弱。由於維拉蒂遭禁賽，意大利主帥文圖拉很可能在次回合變陣442或4231。如果意大利使用4231陣型，那本賽季為羅馬上場9次貢獻3球2助攻的沙拉維將出現在左翼。

意大利面對的另一問題是瑞典球員人高馬大，讓不習慣身體對抗的該隊陷入困境，而對手的衝擊型打法甚至讓文圖拉惱羞成怒，在首回合賽後批評裁判執法不公正。

布馮：堅信意大利能翻盤

意大利門將布馮表示不會感覺輸掉比賽是不走運，並相信週一可以在聖西羅翻盤。布馮在首回合沒有做出1次撲救，瑞典的進球也是打在德羅西身上折射入網。布馮說：“我們知道我們輸掉比賽，但是我們還有90分鐘來改變這種複雜的局面。比賽的對抗很激烈，裁判的執法風格比較英式，對一些衝撞視而不見。我們希望次回合的裁判不會這樣執法。我們必須堅信週一可以逆轉，否則我們就是在坐以待斃。我們必須昂首挺胸地迎接下場比賽。我希望到時候在聖西羅，無論平時支持的球會是什麼顏色，所有的球迷都能以地中海藍為榮。”

意大利主帥文圖拉對於球隊的翻盤信心滿滿，他說：“我堅信我們能晉級世界杯，因球員賽後時在更衣室都非常生氣，我能充分感受他們在次回合的求勝欲望。”

瑞典晉級形勢樂觀

瑞典目前有1球優勢在手，並且沒有讓意大利取得客場進球，因此晉級形勢相當樂觀。瑞典本場只要戰平就出線，甚至以1比2敗北，仍能憑著客場進球條例晉級。在首回合替補建功的中場約翰松本場可能首發上陣。