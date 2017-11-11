11國聲明達成共識 同意續推動TPP

（河內11日訊）跨太平洋夥伴協定（TPP）11個締約國的貿易部長，在出席越南峴港舉行的亞太經合組織（APEC）峰會期間開會後，今早發表聯合聲明，指11國已就協定的核心內容達成共識，同意在美國退出的情況下繼續落實推動這項協定，並為TPP制訂新架構。

越南工商部長陳俊英與日本經濟部長茂木敏充今早舉行記者會，宣佈這項消息。有關聯合聲明指出，美國退出後的TPP更名為“跨太平洋夥伴關係全方位與時俱進協定”（CPTPP），各國經過數月磋商後，達成保留原TPP主要好處的均衡協定，就CPTPP核心內容達成共識。

更名為CPTPP

聲明指，各國也確認了落實CPTPP的法律文書，部長們重申CPTPP展現各國致力於開放市場、對抗保護主義，以及推進區域經濟一體化的決心。

加拿大日前拒絕接受部分協定內容，其後因與其他成員國就環境和勞工保護問題達成共識，令加拿大改變初衷同意簽署聯合聲明。

加指仍有分歧未解決

加拿大貿易部長在推特發文，對各國代表經過數天談判後取得這項重大進步，表示歡迎，但強調仍有分歧未解決。

雖然TPP暫時擺脫成為空談的命運，但有美媒分析認為，現時TPP失去美國這個龐大市場，對越南、馬來西亞、智利和秘魯等國家的吸引力已大減。而且，美國總統特朗普昨天在發表演說時，重申其“美國優先”的政策，更稱美方不會加入任何TPP及北美自由貿易協定等大型貿易協議，為TPP的未來蒙上陰影。