法又發生汽車撞人 3中國留學生被狂漢撞傷

（巴黎11日訊）法國又發生汽車撞人事故，昨天在西南部圖盧茲附近，一名男子駕車蓄意撞向途人，造成3名中國留學生受傷，其中一人傷勢嚴重。肇事男司機已被捕，初步調查指他精神有問題，事件不涉及恐怖襲擊。

事發在下午4時（大馬時間晚上11時），嫌犯在圖盧茲近郊布拉尼亞克市一所學校門前駕車衝撞人群，令正離開該校的3名中國籍學生受傷

據報導，傷者為2男1女，是在當地圖盧茲國際商學院就讀的交換生，其中23歲的女生傷勢嚴重，遭遇多處骨折及腦震盪，但沒有生命危險。另兩名較輕的傷者，年齡分別22歲和23歲。

一女生多處骨折

中國駐馬賽總領事朱立英說，中國駐法國大使館和駐馬賽總領事館高度重視此案，總領館等一直與警方等保持密切聯繫，了解事態進展。朱立英已率官員趕往圖盧茲，探望傷者。

28歲的司機當場被捕，承認蓄意駕車撞人。有報道疑兇聲稱聽到有聲音叫他傷害別人，又說要報仇，但沒說明所因何事。

司機有精神病 不涉恐襲

檢察官稱，疑犯單身，與母親住在布拉尼亞克，過往有嚴重精神問題，被法庭頒令住院，去年12月才出院，其施襲動機與恐怖主義無關，當局正循企圖謀殺方向展開調查。據報導，此人曾有涉毒違法記錄，因涉嫌多起刑事，屬於警察局的“常客”，但沒有被列入極端份子監察名單。

圖盧茲市長穆丹克在推特發表聲明，對於這起針對學生的攻擊事件感到非常震驚。他對受害者與家屬表示慰問。