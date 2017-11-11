【法甲聯賽】埃弗拉腳踹球迷 禁賽7月+解約

（巴黎11日訊）馬賽的法國後衛埃弗拉（36歲）由于腳踹球迷而遭到重罰，被禁止參加歐足協主辦的賽事7個月，並被罰款1萬歐元（約4萬9千令吉）。馬賽也決定與埃弗拉終止合同。

馬賽在11月2日的歐洲聯賽小組賽客場對吉馬良斯，埃弗拉在比賽前熱身時被馬賽球迷辱罵長達半個小時。情緒失控的埃弗拉試圖腳踹其中一位球迷的頭部，後被隊友拉開，因而在比賽開始前就被罰下。隨後，馬賽宣佈對埃弗拉暫停一切足球活動。歐足協也發佈公告，對埃弗拉進行重罰，需要禁賽到2018年6月。歐足協同時表示，並未向國際足聯建議對埃弗拉處以全球禁賽。這意味著埃弗拉可前往歐洲之外的球會繼續踢球。

遭罰款4萬9000

在歐足協公佈處罰後， 馬賽在聲明中稱，經雙方同意，終止與埃弗拉的合同。馬賽認為，面對小部分球迷的言語挑釁，埃弗拉的回應方式所產生的效應難以挽回。馬賽表示，考慮對球迷的不當行為進行處罰，不過並未具體說明是否處罰埃弗拉事件中的涉事球迷。

馬賽主席埃羅說：“對埃弗拉來說，顯然他明白這種行為的後果，未來他將無法在馬賽展現賽場上的激情。馬賽球迷會被小部分人不負責任的行為打上烙印。球會的形象也在此次事件中受到損害。”

埃弗拉是在今年1月從祖雲杜斯加盟馬賽，他簽下一份18個月的合同。在被解約前，他在馬賽各項賽事出場12次，其中本賽季2次，在後防線上的位置逐漸被阿馬維取代。埃弗拉此前在曼聯以及祖雲杜斯迎來職業生涯的高光時刻。