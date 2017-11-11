【2018俄羅斯世界杯入選賽】0比1不敵瑞典 意大利出線堪憂

（索爾納11日訊）意大利在世界杯歐洲區附加賽首回合客場以0比1不敵瑞典，出線堪憂。下半場，瑞典替補約翰松打破僵局，達米安遠射中柱。

約翰松打破僵局

意大利主帥文圖拉放棄一貫的4-2-4，改打3-5-2陣型。如果意大利無法出線，這可能是布馮最後2場國家隊比賽，他的國家隊首秀正是20年前的世界杯附加賽。在華倫西亞狀態正佳的扎扎訓練中膝蓋受傷缺陣。瑞典後衛盧斯蒂格停賽，意甲舊將埃克達爾及時傷癒出戰。已在瑞典國家隊退役的伊布拉欣莫維奇和曼聯主帥穆里尼奧到場觀戰。

博努奇遭肘擊

意大利後衛博努奇在開場僅30秒就被托伊沃寧肘擊而鼻子骨折，但後者卻沒被紅牌罰下。博努奇對主裁判的判罰表達不滿。博努奇說：“托伊沃寧開場30秒就肘擊我的鼻子，我的鼻子骨折，他應該被紅牌罰下！瑞典始終動作很大，我認為裁判應該至少罰下他們一個人。”

第61分鐘，克拉夫特右側擲入邊線球，托伊沃寧禁區前點頭球回傳，約翰松禁區前沿凌空打出彈地球蹭德羅西小腿內側變線入近角，1比0。意大利第70分鐘幾乎追平，達米安禁區弧頂半凌空抽射擊中左門柱彈回，後衛下意識解圍奔向自家球門，奧爾森將球沒收。

意主帥：希望裁判公平一些

意大利主帥文圖拉賽后表示失利不是正確的結果，並且抱怨裁判對待對方的犯規太軟弱。比賽中，瑞典前鋒貝裡曾侵犯博努奇，基耶利尼和德羅西，但他只在上半場吃到黃牌，這引起文圖拉的不滿。

文圖拉表示：“考慮到場上雙方的進攻場面，這個結果（失利）是一個應當的失敗。布馮沒有撲到球，我們本有機會進球。我希望回到米蘭的主場，主裁判能夠公正平衡一些。我再重申一下，在這種級別的比賽中，裁判需要做的更好。我們知道這是一場180分鐘的比賽，雖然我不認為前90分鐘的結果正確，但我們可以把它扭轉。聖西羅的主場能夠幫助我們，而我們也會回報球迷。”

痛批意大利輸球

意媒：最差主帥+60年最低谷

意大利在世界杯歐洲區附加賽的首回合以0比1輸給瑞典，並且無法取得客場進球，出線形勢不容樂觀。賽後意大利的各家媒體紛紛痛批意軍，評論一邊倒的批評。意大利自從1958年以來，還從沒有缺席過世界杯。如果2018年的俄羅斯世界杯沒有意大利，那將是意大利60年來的最大低谷。

《全市場》對主帥文圖拉提出質疑：“意大利與瑞典踢了一場糟糕的比賽。文圖拉可能即將成為意大利最差的主帥。”

《天空體育》的意大利名宿科斯塔庫塔表示：“瑞典人的身體更好，意大利不習慣這樣的比賽，陣型上和球員都需要做出改變。”

《共和報》寫道：“意大利竟然難以置信地以0比1輸給瑞典！下回合回主場的聖西羅將是最後的機會。”

《米蘭體育報》分析本場比賽時表示：“意大利醜陋並且時運不濟，0比1輸給瑞典。意大利踢得太慢了，而維拉蒂沒有改變。”