【嚴重水災 祈檳平安】癱妻浸水3小時老夫婦 黑暗中等救援

（大山腳10日訊）南美園在上週六大水災當晚，年過七旬的一對老夫婦，妻子因中風無法走動，眼見洪水從四面八方涌入屋內，丈夫趕快把她抱上床墊讓她躺著，但連床墊也浮了起來，救援隊伍還沒赶到，電流也中斷，兩老在一片黑漆漆的屋內苦等救援3小時後才脫險。

住在南美園敏再7巷的黃永森（75歲）今日回憶起上週六晚上發生大水災時，他和中風的妻子苦等救援近3小時後才脫險，仍然心有餘悸。

兩人育有2名兒子，但長子身在加拿大，次子則在新加坡，餘下兩老相依為命。週六晚8時許，黃永森接獲友人來電告知，登米凱路交通燈的水位已高，摩多無法通行。

後來，他看門前的水溝水流很快，於是馬上裝上擋水的閘板，准備粘上手工泥，但是還沒粘好，水已經進屋了！

“太太中風，左手腳都不能動，說話也模糊，我看沒法了，馬上抱起坐在輪椅的太太，讓她躺在床上。我在後房也放上閘板擋水，那時水勢很快，從四面八方涌來，我馬上打電話給999求救！”

他說，當時已近午夜12時，對方告知水位高，救護車已不能進去，於是把電話轉介給威中消拯隊，後來又轉介至南美園義務消拯隊，後者說會安排救援隊伍來。

兩老相依為命

近凌晨1時，屋子突然電流中斷，水已衝入客廳，整間屋子一片黑漆漆！他找到手電筒照明，一邊安撫焦慮不安又害怕的妻子，一邊涉水到屋前看拯救隊伍是否已抵達。

“當時水位已到腰部，我又進又出，涉水走得很慢，水已淹到我太太的肩膀，她睡的床都浮了起來！我叫她不要亂動怕床會翻，她害怕得哭了，因為四處很暗。”

黃永森指出，直到凌晨2時許左右，終於等到數名五六名義工前來，把太太放在夾板上，用毛巾蓋著一路推著走到黎明園咖啡店附近，他則跟大隊走。

脫險後，他要求送妻子入院檢查，因為妻子曾在17年前動過心臟手術，怕有不適。結果，救援隊伍找來一輛小羅里，他在沒蓋的羅里上撐傘遮著太太，凌晨3時30分送往大山腳醫院。

志工到黃家洗屋子