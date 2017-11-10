【嚴重水災 祈檳平安】癱妻浸水3小時老夫婦 黑暗中等救援

（大山腳10日訊）南美園在上週六大水災當晚，年過七旬的一對老夫婦，妻子因中風無法走動，眼見洪水從四面八方涌入屋內，丈夫趕快把她抱上床墊讓她躺著，但連床墊也浮了起來，救援隊伍還沒赶到，電流也中斷，兩老在一片黑漆漆的屋內苦等救援3小時後才脫險。
住在南美園敏再7巷的黃永森（75歲）今日回憶起上週六晚上發生大水災時，他和中風的妻子苦等救援近3小時後才脫險，仍然心有餘悸。
兩人育有2名兒子，但長子身在加拿大，次子則在新加坡，餘下兩老相依為命。週六晚8時許，黃永森接獲友人來電告知，登米凱路交通燈的水位已高，摩多無法通行。
後來，他看門前的水溝水流很快，於是馬上裝上擋水的閘板，准備粘上手工泥，但是還沒粘好，水已經進屋了！
“太太中風，左手腳都不能動，說話也模糊，我看沒法了，馬上抱起坐在輪椅的太太，讓她躺在床上。我在後房也放上閘板擋水，那時水勢很快，從四面八方涌來，我馬上打電話給999求救！”
他說，當時已近午夜12時，對方告知水位高，救護車已不能進去，於是把電話轉介給威中消拯隊，後來又轉介至南美園義務消拯隊，後者說會安排救援隊伍來。
兩老相依為命
近凌晨1時，屋子突然電流中斷，水已衝入客廳，整間屋子一片黑漆漆！他找到手電筒照明，一邊安撫焦慮不安又害怕的妻子，一邊涉水到屋前看拯救隊伍是否已抵達。
“當時水位已到腰部，我又進又出，涉水走得很慢，水已淹到我太太的肩膀，她睡的床都浮了起來！我叫她不要亂動怕床會翻，她害怕得哭了，因為四處很暗。”
黃永森指出，直到凌晨2時許左右，終於等到數名五六名義工前來，把太太放在夾板上，用毛巾蓋著一路推著走到黎明園咖啡店附近，他則跟大隊走。
脫險後，他要求送妻子入院檢查，因為妻子曾在17年前動過心臟手術，怕有不適。結果，救援隊伍找來一輛小羅里，他在沒蓋的羅里上撐傘遮著太太，凌晨3時30分送往大山腳醫院。
志工到黃家洗屋子
黃永森說，這里十多年來不曾淹水，最高水位只是來到2尺2吋，這一次大水來得很快，救援隊伍抵達前，他陪在太太身邊，只能不斷祈求上天保祐兩人可平安脫險。
妻子出院後，血壓一度飆升，心跳很快，血糖也高，醫生給她服藥後才穩定下來。楊貴鳳在醫院觀察一晚後，隔日傍晚由外甥接出院，目前暫住在詩布朗再也的哥哥家。
其次兒獲知消息後，昨日從新加坡赶回來幫忙清理屋子。黃永森也是大山腳紫濟閣的志工，今早紫濟閣閣長馬良發及總務方洐文，聯同七里香聯誼會善愛之家的義工一起到黃家清洗屋子，希望兩老可早日歸家。