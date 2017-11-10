疑藉反壟斷打壓敵對傳媒 白宮涉逼AT&T賣掉CNN

（華盛頓10日訊）美國最大電訊商AT&T收購傳媒巨擘時代華納（Time Warner）遇上阻滯，據報司法部向AT&T提出脫售時代華納旗下美國有線新聞網絡（CNN）等媒體業務，作為批准收購條件，令外界質疑白宮藉政治打壓敵對傳媒營運。

AT&T去年提出以854億美元（約3579億令吉）收購時代華納，一旦成事，AT&T就可掌控時代華納旗下透納廣播公司（Turner Broadcasting System）包括CNN在內的所有電視頻道、有線電視頻道HBO及電影製作公司華納兄弟（Warner Bros.）。因此，被視為電訊公司與娛樂內容供應商的歷史性合併。

司法部指AT&T自己提出

不過，由於交易規模龐大，要完成交易，AT&T必須先經過司法部反壟斷部門審核這一關。據《紐約時報》報導，AT&T上週邀約當局高官與行政總裁史蒂芬森會面；史蒂芬森本月6日攜同公司法律顧問到訪華盛頓司法部總部，與執掌反壟斷部門的助理司法部長德爾拉西姆等官員會面。

消息人士指，有官員在會上提出以脫售透納廣播公司作為批准收購案的潛在條件，AT&T亦可選擇出售前年以485億美元（2033億令吉）買入的直接衛星廣播服務供應商DirecTV。

但是，有司法部官員反指是史蒂芬森自己提出脫售CNN，以此作為獲得政府批文的策略之一，更指僅出售有線新聞頻道根本不足以撇清壟斷嫌疑。史蒂芬森否認有關說詞，稱“從未提出過出售CNN，也沒如此打算”。

時代華納首席財務總監斯蒂芬斯日前在股東大會上明言，交易未必可如願在今年底完成。根據雙方協定，若當局不批准這次併購交易，AT&T須賠償時代華納5億美元（約21億令吉），AT&T最終可能選擇與司法部對簿公堂。

特朗普自競選總統以來一直視CNN為眼中釘，常指責CNN報導偏頗、製作“假新聞”，更曾揚言他的政府不會批准AT&T收購時代華納包括CNN，以免權力過度集中在少數人手上。