【2018俄羅斯世界杯入選賽】4-1大勝希臘 1球挫北愛克國瑞士奪先機

（克羅地亞.薩格勒布10日訊）克羅地亞和瑞士都在2018年俄羅斯世界盃入選賽歐洲區附加賽首回合獲勝，雙雙搶得出線優勢；克國是在主場首回合以4比1大勝希臘，瑞士在客場以1比0小勝北愛爾蘭。

克羅地亞世界排名第18位，該隊曾經參加過四次世杯附加賽，計1998、2002、2006和2014年，全部獲勝出線，被稱為附加賽常勝軍。隨著首回合大勝，看來“格子軍團”可望延續其附加賽不敗紀錄。

由皇馬中場摩德里奇、國米中場佩里西奇領銜的克國，本場缺少祖雲杜斯前鋒曼祖基奇的助陣，然而克國依舊保持強猛火力，將擅長防守的前歐洲冠軍打得無還手之力。

開賽第12分鐘，希臘門將卡爾內齊斯停球失誤反搶被判犯規，並送給克國點球，摩德里奇主罰一蹴而就，克國1比0。第20分鐘，主隊的斯特里尼奇橫敲，卡利尼奇近距離後腳跟推射破門，2比0。

第30分鐘，希臘扳回一球；帕帕斯塔索普洛斯將隊友開出的角球頭錘破門，1比2。

第33分鐘，克國后衛弗薩里科傳送禁區，佩里西奇躍起頭球破門，3比1。

下半場第49分鐘，希臘防線出現失誤，弗薩里科上搶推頂，克拉馬里奇推射空門得手，4比1。

希臘次回合需淨勝3球以上

希臘在餘下半句鐘展開絕地反擊，前鋒米特羅格盧連番射門都無功而返，帕帕斯塔索普洛斯的頭球也頂高。雙方將於12日在雅典進行第二回合，屆時希臘需至少淨勝3球及以上才能翻盤。

在北愛爾蘭首都貝爾法斯特，主場作戰的北愛以0比1不敵瑞士。里卡多.羅德里格斯第58分鐘點球破門。

瑞士在上半場成功控制戰局，第9分鐘，北愛禁區內混戰，扎卡弧頂處推射打高。第11分鐘，扎卡禁區線上推射再次打高。

第17分鐘，沙奇里挑傳禁區，塞費羅維奇墊射，被麥克格文撲出。第36分鐘，沙奇里右路傳中，塞費羅維奇頭球頂高。

下半場第51分鐘，利希施泰納長傳禁區，塞費羅維奇勁射被麥克格文沒收。第58分鐘，沙奇里打門被擋，主裁認為埃文斯手球吹判點球，R羅主罰命中為瑞士破蛋。

瑞士顯然滿足於1比0比分，讓北愛在餘下時間有機會反擊，不過麥吉尼斯頭球和布倫特的任意球攻門皆打偏。雙方將在12日於巴塞爾進行第二回合。

克國主帥：滿意獲勝比分