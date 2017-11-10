執法員鎖車再被罵 夠倒霉

（沙亞南9日訊）兩個月前遇上“咆哮姐”，昨天又遇“潑液男”，梳邦再也市議會執法組鎖車隊助理執法人員諾沙夫安可謂“真倒霉”，短短兩個月相繼在值勤時遇上“惡人”；這一次更因對方潑灑的不明液體疑含硫酸而令他感身體不適，出現呼吸困難、頭痛和喉嚨痛等症狀。

更巧合的是，諾沙夫安這次“遇襲”的地點幾乎與兩個月前遭上“咆哮姐”揮駕駛盤鎖怒吼相向的地點相近。

無論如何，對於再次遇到“蠻橫對待”，諾沙夫安依舊採取專業和冷靜態度，沒有和對方起衝突。

歐陽捍華譴動粗夫婦

雪州地方政府、非法工廠漂白及新村發展事務的行政議員歐陽捍華今日召開記者會，譴責該對華裔夫婦的無禮行為時，也揭露遭潑不明液體的執法人員諾沙夫安正是兩個月前遭“咆哮姐”怒吼的同一執法人員。

他說，諾沙夫安是執法組鎖車隊助理執法人員。本月7日中午12時40分，諾沙夫安正在蒲種公主城公主1/4路值勤，准備鎖上一輛違規停泊的白色本田城市轎車的輪胎時，遭一對華裔夫婦辱罵，為夫者接著還向他潑灑不明液體。

他贊揚諾沙夫安和其同僚蘇古的臨危不亂。

未到須佩鎗地步