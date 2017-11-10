執法員鎖車再被罵 夠倒霉

（沙亞南9日訊）兩個月前遇上“咆哮姐”，昨天又遇“潑液男”，梳邦再也市議會執法組鎖車隊助理執法人員諾沙夫安可謂“真倒霉”，短短兩個月相繼在值勤時遇上“惡人”；這一次更因對方潑灑的不明液體疑含硫酸而令他感身體不適，出現呼吸困難、頭痛和喉嚨痛等症狀。
更巧合的是，諾沙夫安這次“遇襲”的地點幾乎與兩個月前遭上“咆哮姐”揮駕駛盤鎖怒吼相向的地點相近。
無論如何，對於再次遇到“蠻橫對待”，諾沙夫安依舊採取專業和冷靜態度，沒有和對方起衝突。
歐陽捍華譴動粗夫婦
雪州地方政府、非法工廠漂白及新村發展事務的行政議員歐陽捍華今日召開記者會，譴責該對華裔夫婦的無禮行為時，也揭露遭潑不明液體的執法人員諾沙夫安正是兩個月前遭“咆哮姐”怒吼的同一執法人員。
他說，諾沙夫安是執法組鎖車隊助理執法人員。本月7日中午12時40分，諾沙夫安正在蒲種公主城公主1/4路值勤，准備鎖上一輛違規停泊的白色本田城市轎車的輪胎時，遭一對華裔夫婦辱罵，為夫者接著還向他潑灑不明液體。
他贊揚諾沙夫安和其同僚蘇古的臨危不亂。
未到須佩鎗地步
對於執法人員人再度受到攻擊，歐陽捍華強調，雖然攻擊事件時有所聞，但還是沒有到達執法人組須佩帶鎗械或武器裝備的地步，反之認為執法人員臨危不亂及冷靜以待更能化解問題。
金鑾區州議員黃思漢則表示，這是諾沙夫安繼兩個月前被“咆哮姐”揮駕駛盤鎖怒吼後，再次在幾乎同一地點遭到違規停車的駕駛人士無禮對待。
對於事情可能是因該地點停車位不足所引發，黃思漢並不苟同，他強調，蒲種金融中心底層有很多停車位，收費首小時2令吉，接下來為1令吉，可是民眾往往因貪圖方便而隨便亂泊車。
此外，無拉港州議員黃田志則建議，讓執法人員出勤時帶著攝錄機，以保護他們的安全。
光明日報