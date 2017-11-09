加泰罷工癱瘓交通 西擬修憲容許獨立公投

（巴塞羅納9日訊）西班牙加泰羅尼亞支持獨立的示威者昨天發起罷工，要求釋放被捕的自治政府前官員，示威者堵塞道路和鐵路，導致當地周邊交通嚴重癱瘓。與此同時，西班牙外長透露，中央政府正考慮改寫憲法，未來容許各大區舉行獨立公投，被視為向加泰獨派伸出和平之手，甚至被指是反敗為勝的第一個徵兆。

示威者佔據至少60處公路，當中包括通往法國的跨境道路。他們在公路舉起大型標語，又展示加泰獨立運動旗幟，阻止車輛通過，高呼“釋放政治犯”的口號。數百名示威者也佔領了巴塞羅納主要火車站，來往西班牙和法國的高鐵列車有一半班次受影響。

大示威造成當地多條公路擠塞，香港一個旅行團所坐的旅巴被困公路，一度缺水缺糧，連人有三急都被迫強忍著。

另外，亦有示威者於自治政府總部外集會，批評中央政府以法治為名，實行獨裁統治。他們揮舞著象徵加泰獨立的旗幟，並高呼“自由”等的口號。

旅團被困 缺水缺糧

然而，罷工對各行業的影響不算大，因為西班牙兩大公會都沒有參與。

西班牙憲法法院昨天正式裁定加泰議會在上月27日宣布獨立的行動“不合憲和被廢除”。不過與此同時，西班牙外長達斯蒂斯透露，國會成立了一個委員會研究修改憲法，容許國內地區就是否獨立舉行公投。

設委員會研究可行性

他說，修憲是希望迎合部分加泰人的意志：“我們承認有個值得探討的政治狀況，不過很明顯地這個決定必須由全體國民作出。”他再重申對於上月的公投中有人受傷表示遺憾，但強調警方沒有過度使用暴力。

首相拉霍伊在國會發言時指，下月舉行的加泰自治區議會選舉，會在尊重國家法律的前題下開啟新時代，令西班牙經濟復甦。