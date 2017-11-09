【俄羅斯世界杯入選賽】主帥變陣客戰瑞典 意志在出線

（斯德哥爾摩9日訊）4屆世界杯冠軍意大利本週五在2018年世界杯入選賽歐洲區附加賽首回合，作客北歐強旅瑞典，主帥文圖拉堅信“藍衫軍”一定會晉級明夏的32強決賽圈。

意大利是傳統足壇勁旅之一，除了1958年之外，每一屆世界杯都成功晉級；巧合的是，1958年世界杯決賽圈是在瑞典舉行。

儘管文帥信心十足，但藍衫軍近況欠佳，自從9月份在入選賽小組客場0比3不敵西班牙，意軍較后僅1球小勝以色列、1球打和馬其頓以及1球小勝阿爾巴尼亞。

不過，意大利對陣瑞典有一手，他們最近5戰瑞典獲4勝1和保持不敗，包括去年歐洲杯1比0小勝。

文帥表示：“本場的真正問題並非瑞典，而是意大利隊本身，我們必須打出意大利風格，像一支真正的意大利隊。我相信不會有人會認為意大利隊會出局。”

在入選賽時，文圖拉曾採用4-2-4陣型卻遭西班牙3球痛挫，主場又被馬其頓1球逼和，文帥被迫重新用回前主帥孔蒂常用的3-5-2。

第二回合聖西羅決生死

鋒線上，剛從膝蓋傷癒復出狀態不佳的托利諾前鋒貝洛蒂遭棄用，助攻能力更強的國米前鋒埃德爾或華倫西亞鋒霸扎扎（近7場進8球），將與拉茲奧鋒霸因莫比萊（12場聯賽進14球）搭檔。

在左翼位置，那玻利大將因西涅將被棄用，文帥改用擅長防守的曼聯大將達米安與坎德雷瓦首發。中場由維拉蒂與此前因傷缺戰最后兩輪入選賽的德羅西主導。那玻利的巴西裔中場約金霍首次受召。

左邊衛主要輪換人選，亞特蘭大飛翼斯皮納佐拉在訓練中肌肉拉傷，上陣成疑。

文帥的防線將祖雲杜斯前“BBBC”組合布馮、巴爾扎利、基耶利尼和博努奇重新聯手。隊長布馮已經宣佈將退出國家隊，這場附加賽或是布馮最后的國家隊任務。

瑞典最近兩屆世界杯都缺席，主帥簡恩.安德森當然不希望球隊連續三屆無緣大賽。

在入選賽，瑞典在主場未逢敗績，包括連勝法國和荷蘭兩強，前鋒馬庫斯.貝克在9場比賽射進8球，狀態神勇。

安德森表示：“如果球隊能夠保持相同的水平，我們可以在主場擊敗任何對手，包括意大利。”首回合結束后，兩隊下週一前往意大利聖西羅球場展開第二回合對決。