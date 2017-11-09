屋主遠程監控報警捉7匪 看家神器破竊案

（吉隆坡8日訊）一名新馬航職員甫出門上班，從手機應用程式遠程監控閉路電視（看家神器）發現竊匪企圖爆竊住家，馬上向警方報案及向鄰居求助，結果警方迅速趕抵與鄰居聯手逮捕首腦，之後再逮捕另6名同黨。

隨著警方逮捕這7名年齡介於23至62歲嫌犯後，發現他們從2015年至今，在布城地區爆竊至少8宗高達8萬5000令吉的財物，另外也在沙亞南及安邦，各別涉及2宗及3宗爆竊案。

吉隆坡總警長拿督馬茲蘭今天在記者會上說，警方逮捕這7名嫌犯後，發現暱稱“約翰”的匪黨首腦，擁有6項破門前科。警方目前仍在追緝另2名同黨的下落。

警追緝2在逃嫌犯

他指出，警方於10月27日早上8時30分，接獲一名44歲的新馬航女職員的投報，稱她手機接收到位於布城11區的住家防盜系統警訊，因而從手機的遠程閉路電視查看時發現有人爆竊她家。

他說，這名女事主除了向警方報案，也即刻通知其鄰居援助。

他指出，警方抵達女事主的住家時，發現有2名男子正在追著竊匪，並聯手擒住一名34歲的巫裔男子，之後從他的斜肩包起獲4把螺絲起子、一把羊趾鐵撬和一副手套等。

馬茲蘭說，警方逮捕這名嫌犯後，發現他與同黨從2015年至今在布城幹下至少8起破門行竊案。

他透露，警方在逮捕他後，在一星期內，另外再逮捕6名同黨，並起獲7台手機、5枚手錶、4台手提電腦、3塊重83克的黃金和2台平板電腦的贓物。

“這6名嫌犯，其中4人是巫裔，1名巫裔及1名非洲加納男子。”

此外，馬茲蘭說，警方仍在急晤2名男子的下落，分別是莫哈末凱魯丁及阿米魯，他們年齡分別是28及29歲。

他指出，警方相信這2人可協助警方調查此案，並偵破更多類似的案件。同時，警方也呼吁民眾提供情報。

他說，警方目前援引刑事法典457條文調查此案。這些嫌犯延扣到期後，會將他們轉移至其他警局調查在當地發生的案件。

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