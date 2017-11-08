【2018俄羅斯世界杯入選賽‧歐洲區附加賽】希臘後防傷停困擾 克敵搶先機

（薩格勒布8日訊）2018年世界杯入選賽歐洲區附加賽明日率先展開兩場較量，克羅地亞主場迎戰希臘，北愛爾蘭主場對瑞士，力爭在首回合挫敵搶佔出線先機。

克羅地亞目前世界排名第18位，他們將尋求第5次參加世界杯決賽圈，也是繼2014年后連續參賽。

由於在歐洲區I組的爭奪半途被冰島超越，克國足總上個月宣佈解僱主帥安德.加西奇，改由達利奇替代，最終在末輪以2比0打敗烏克蘭，取得小組次名進入附加賽。

在這之前，“格子軍團”克國曾經在1998、2002、2006和2014年參加過這項足壇大賽，並且曾經在1998年獲得季軍。

對於踢大賽附加賽，對於克國來說並非新鮮事，他們算得上是附加賽“長勝軍”，共四次踢大賽附加賽都順利勝出晉級，包括1998年世界杯以兩回合3比1淘汰烏克蘭；2014年世界杯以總比分2比0淘汰冰島。另外兩次是在歐洲杯附加賽勝出。

克國擁有多位效力歐洲頂尖豪門的球星助陣，如皇馬中場摩德里奇、巴塞中場拉基蒂奇、祖雲杜斯前鋒曼祖基奇、利物浦后衛洛夫倫、國米中場佩里西奇等。

曼祖基奇上陣存疑

而米蘭中場巴德爾奇因胸腔肌肉損傷缺陣，曼祖的腿筋勞損上陣存疑。達利奇將會派在挫烏克蘭包辦2球的克拉馬里奇取代曼祖，與AC米蘭的卡里尼奇搭檔鋒線。

世界第47位的希臘曾經3次晉級世界杯決賽圈，分別是1994、2010和2014年，最佳成績是上屆在巴西踢進16強。

希臘隊在歐洲區H組屈居於比利時之下，過去曾經參加過3次大賽附加賽，其中第一次是遠在1938年的世界杯，當時不敵匈牙利；第二次是2010年南非世界杯，以兩回合1比0擊退烏克蘭出線；而上屆世界杯是以兩回合4比2淘汰羅馬尼亞。

希臘隊德國主帥斯基比將缺少禁賽的羅馬隊主力后衛馬諾拉斯。隊長托羅西迪斯、主力中衛帕帕斯塔索波洛斯正在與傷病博鬥，力爭趕上這場比賽。若這兩人未能上場，斯帥將改讓帕帕多波洛斯與萊特斯填補防線。

克、希兩隊近20年來曾6次交鋒，希臘獲2勝3和1負佔上風，而克國這20年來在主場逢希臘還未勝過，全部踢成和局。且看這一次是否有所改變。

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