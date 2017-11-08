特朗普韓國會演說 抨朝殘酷獨裁統治

（首爾、平壤8日訊）正在韓國訪問的美國總統特朗普今早在韓國國會發表演說，譴責朝鮮是殘暴的獨裁政權，壓迫人民，又警告朝鮮不要低估和試探美國。他敦促所有負責任的國家團結起來，孤立“朝鮮的殘暴政權”，並稱世界各國不能容忍“一個流氓政權”的核威脅。

這是繼1993年前總統克林頓之後，相隔24年後，再有美國總統在韓國國會發表演說。特朗普在一開始就談到韓戰，數以萬計的士兵和民眾喪生，並讚揚韓國在戰後浴火重生，建立了全球最偉大的國家之一。

嗆“不要測試我們”

除了讚揚韓國經濟成長，他也不忘自誇，稱美國失業率降低、股市大漲，並在中東擊敗極端組織IS（哈里發國）。特朗普說：“我們要透過力量來締造和平。”

特朗普同時向金正恩喊話，說要指引一條更美好的光明大道給他：“你所擁有的武器不會讓你更安全，只會讓你的政權更危險。朝鮮已經不是你祖父所勾勒的天堂，而是無人應得的地獄。即使你犯下天地不容的罪過，我們仍會提供你一條更好的未來之路。只要你結束侵略性統治，這個未來就會開始。”

他說：“我希望今天不只是為了我們的國家而說，而是為了所有文明國而說。我要向朝鮮說：不要低估我們。不要測試我們、我們絕不容許有人威脅摧毀美國城市，我們不容許遭受脅迫…所有負責任的國家都應該一起孤立朝鮮的殘酷政權，拒絕給予任何形式的協助或資源。”他又點名促請中國和俄羅斯不要再支持朝鮮。

朝斥點燃核戰戰火

在韓國國會外，兩批分別支持及反對特朗普的民眾發生衝突，有人焚燒美國國旗，批評特朗普令到美國與朝鮮關係緊張，可能引起戰爭，韓國警方出動過千人在國會外維持秩序，將兩批人分隔開。

朝鮮官媒《勞動新聞》發表評論，批評特朗普訪韓，加劇朝鮮半島的緊張局勢，有可能引發核戰，又批評韓國盲從附和美國。特朗普今天下午結束韓國訪問行程，轉到北京，展開對中國的3天訪問行程。