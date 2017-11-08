特朗普韓國會演說 抨朝殘酷獨裁統治

（首爾、平壤8日訊）正在韓國訪問的美國總統特朗普今早在韓國國會發表演說，譴責朝鮮是殘暴的獨裁政權，壓迫人民，又警告朝鮮不要低估和試探美國。他敦促所有負責任的國家團結起來，孤立“朝鮮的殘暴政權”，並稱世界各國不能容忍“一個流氓政權”的核威脅。
這是繼1993年前總統克林頓之後，相隔24年後，再有美國總統在韓國國會發表演說。特朗普在一開始就談到韓戰，數以萬計的士兵和民眾喪生，並讚揚韓國在戰後浴火重生，建立了全球最偉大的國家之一。
嗆“不要測試我們”
除了讚揚韓國經濟成長，他也不忘自誇，稱美國失業率降低、股市大漲，並在中東擊敗極端組織IS（哈里發國）。特朗普說：“我們要透過力量來締造和平。”
特朗普同時向金正恩喊話，說要指引一條更美好的光明大道給他：“你所擁有的武器不會讓你更安全，只會讓你的政權更危險。朝鮮已經不是你祖父所勾勒的天堂，而是無人應得的地獄。即使你犯下天地不容的罪過，我們仍會提供你一條更好的未來之路。只要你結束侵略性統治，這個未來就會開始。”
他說：“我希望今天不只是為了我們的國家而說，而是為了所有文明國而說。我要向朝鮮說：不要低估我們。不要測試我們、我們絕不容許有人威脅摧毀美國城市，我們不容許遭受脅迫…所有負責任的國家都應該一起孤立朝鮮的殘酷政權，拒絕給予任何形式的協助或資源。”他又點名促請中國和俄羅斯不要再支持朝鮮。
朝斥點燃核戰戰火
在韓國國會外，兩批分別支持及反對特朗普的民眾發生衝突，有人焚燒美國國旗，批評特朗普令到美國與朝鮮關係緊張，可能引起戰爭，韓國警方出動過千人在國會外維持秩序，將兩批人分隔開。
朝鮮官媒《勞動新聞》發表評論，批評特朗普訪韓，加劇朝鮮半島的緊張局勢，有可能引發核戰，又批評韓國盲從附和美國。特朗普今天下午結束韓國訪問行程，轉到北京，展開對中國的3天訪問行程。
特朗普訪華3天
北京交通管制大廈禁開窗
（北京8日訊）美國總統特朗普今天下午抵達北京，對中國展開３天訪問。北京當局加強安保，對多處交通要道實施臨時管制措施，還要求學校提前放學，禁止臨街辦公室打開窗戶等。
北京市交管局說，周三下午起至晚上，“因重大外事活動”，機場高速進京方向、長安街及其延長線等路段，將分時分段採取臨時交通管理措施，並預料較容易出現行車緩慢情況，促請民眾留意相關路況資訊，盡量搭乘公共交通。
學校提前放學
地處北京市中心，與中南海僅一牆之隔的北京一六一中學日前也向家長下發通知，稱由於有重要國事活動，“上級單位要求學校在周三下午2時半之前必須全部離校，請家長安排好學生在家自主學習”。
毗陵交通要道建國門外大街的中信國際大廈亦發出通知稱，從周二至周五，大廈西門外日壇路實施交通管控，禁止車輛進出，大廈客戶需領取停車證，減少訪客車輛來廈。辦公室窗戶也不要開啟，“避免物品墜落”。
大霧壞事 特朗普去不成韓朝非軍事區
特朗普原本計劃周三上午在無預先公布下，前往韓朝邊境板門店非軍事區，但途中因大霧要折返。白宮指，特朗普乘坐的直升機準備降落時，由於能見度太低，無法降落，唯有折返駐韓美軍烏山基地。特朗普在烏山基地等候近一小時，希望天氣好轉，但最終仍未能繼續行程，表示失望。白宮說，特朗普出訪亞洲前已計劃到訪非軍事區，但基於安全理由而對外保密。
美擬售韓核動力潛艇
韓國媒體報導，韓國當局正與美國協商購買核子動力潛艦，以防禦平壤的威脅。
特朗普昨天與韓國總統文在寅在強化軍事同盟上達成協議，包括磋商售韓數十億美元尖端軍事裝備、解除對韓國導彈彈頭限重500公斤的規定。
核子動力潛艦能在水下續航數月，活動範圍遠大於柴油動力潛艦，且對建立海上核威懾力量至關重要。韓方官員透露，特朗普與文在寅已同意在售韓核動力潛艇議題上，進入工作層級的討論。這項軍購若成事，將重塑東北亞權力平衡，還可能引發區域軍備競賽。
邀慰安婦赴宴
菜單現獨島蝦日不滿提交涉
韓國總統文在寅昨晚設宴招待特朗普，邀請二戰慰安婦李容洙出席，特朗普更跟李容洙擁抱。另外，晚宴菜單還出現一道“獨島蝦”的菜式，引來日本不滿。
日本就韓國總統府邀請慰安婦出席晚宴一事，向韓方表示關注，並促韓國履行2015年韓國朴槿惠政府就慰安婦問題跟日本達成的協議。出席晚宴的88歲李容洙一直反對日韓協議。
對於來自日韓有主權爭議的獨島（日稱竹島）出現在晚宴餐單上，日本也提出“無法接受”。獨島現時為韓國實際控制，日本傳媒猜測韓國希望得到美國支持。
日本內閣官房長官菅義偉指，韓國此舉並不理智，在謀求日美韓3國加強合作以應對朝鮮的過程中，需要避免帶來不良影響的舉動。