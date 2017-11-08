【越南APEC峰會】傳美反對立場軟化 多邊貿易納入領袖宣言

（河內8日訊）在越南峴港舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會總結資深官員會議昨天進入第二天，據消息人士透露，美國代表原先反對將支持多邊貿易納入領袖宣言的立場，不過經過討論後，美方已有軟化跡象，支持多邊貿易文字可望納入APEC領袖宣言。

消息人士說，總結資深官員必須在今天的APEC部長級年會開會前，確定相關的領袖宣言及部長聯合聲明的草案。而過去每一年的部長聯合聲明與領袖宣言，都會納入支持多邊貿易體系與世貿組織的文字，但美國代表一度主張不需要納入，或是把文字的強度弱化。但大多數的與會代表認為，APEC的目標本來就是追求貿易、投資便捷化，因此應該要納入。

消息人士也說，美方為了可讀性，希望精簡APEC領袖宣言，認為聲明越簡短，就有越多人願意看。

中爭取寫入“一帶一路”

另外，美國與中國各自希望將“公平貿易”、“一帶一路”等字眼放入宣言，但美中雙方立場相左，直到目前仍沒有共識。

他國家退出的話，也可能做出修改。

越南風災增至89死

總理要求加快善後工作

越南中南部地區受到超強颱風“達維”（又稱丹瑞，Damrey）吹襲，災情嚴重，死亡人數上升至89人，另有18人下落不明。總理阮春福昨天前往古城會安視察災情，高度肯定當地相關部門救災工作，亦要求繼續加快災情善後，確保APEC會議順利舉行。

根據APEC領導人峰會當局安排的行程，隨同出席APEC峰會的各國領袖夫人將參訪會安，但當地近日受颱風影響，引發嚴重水災，暫時未知行程會否受阻。峴港市則持續下雨，部分基礎設施受損，當局要求各部門做好應對。

為早日生效商討新條件

需6國批准TPP即能生效

跨太平洋夥伴協定（TPP）11個參加國舉行高層會談，研究倘若除美國以外的新協定方案得以出爐，在獲得相當於過半數6個國家批准後，就讓TPP生效。

曾誓言獨挑TPP大梁的日本透露，要在APEC峴港會議期間，推動除美國外的11個國家達成原則性共識。根據其自定義原則，至少需要有6個國家同意，且這6國的GDP占所有參加國的85%以上，TPP才能生效。而單是美國的GDP就占了60%，事實上掌控了絕對否決權。

為避免混亂，各國考慮僅留下6國批准這一條件，而放棄GDP標準。