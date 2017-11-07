不要信 假的 中台騙子用馬熱線 操控電訊騙局詐財

（吉隆坡7日訊）警方促請民眾提高警愓，不要隨意聽信自稱是金融機構或警察的來電；警方調查顯示，這些被歸列為“電訊詐騙”（Telecomunication Fraud）或澳門騙局（Macau Scam）的電話欺詐案，是由台灣或中國的詐騙集團使用香港及本地國際熱線來進行操控。

武吉阿曼企業通訊組主任拿督阿絲瑪華蒂披露，警方近期接獲許多民眾的投訴，指接到很多被歸列為“電訊詐騙”（Telecomunication Fraud）或澳門騙局（Macau Scam）的電話欺詐案。

她提醒民眾不要隨意聽信，因擔心這一切都是詐騙集團的圈套。

她說，這些電話詐騙一般上分為4種幹案手法。除此，警方也發現詐騙集團也使用其他詐騙技巧，當中包括指控受害者涉及撞後逃的車禍以及銀行或金融機構借貸沒還清。

分4幹案手法

她指出，其中4種幹案手法，分別是幸運抽獎、騙指家人被擄走然後要求贖金、冒充警員或政府部門官員的電子欺騙（Spoofing）以及冒充國家銀行以及商業銀行的電子欺騙。

阿絲瑪華蒂舉例，電子欺騙（Spoofing）是一種科技詐騙技術，詐騙分子會使用網絡電話（Voice over Internet Protocol-VoIP）來隨意更換欲顯示的來電者顯示來欺騙受害者。

她強調，民眾若接獲類似的電話不需要驚慌或依據對方的指示，應立刻挂機然後撥電給警方或金融機構查證。

“民眾也不要撥回對方顯示的號碼，而是向合法機構或團體索取電話號碼。”

此外，阿絲瑪華蒂也提醒民眾不要隨便向不認識的人提供銀行戶頭號碼、銀行提款卡或信用卡的號碼。

她呼吁民眾，預知更多詳情，可到國家銀行的網站查詢。凡是遭詐騙的民眾，也前往警局報案，好讓警方採取行動。

警方列出4種電話詐騙幹案手法

1.幸運抽獎詐騙案

詐騙分子來電指獲得香港或澳門公司的百萬令吉的抽獎，對方會給予一個電話號碼要求受害者聯繫以獲得該幸運抽獎的獎品。之後，受害者會被說服支付一批現款進入指定的銀行戶頭，當作是獎品的保險費以及稅務費用。受害者匯款後往往都沒有受到獎品。

2.冒充警員或政府部門官員進行電子欺詐

一名自稱“法庭官員”或“警員”的來電，指受害者涉及非法活動如大耳窿、私會黨以及販毒。因此，受害者被要求匯款致指定的銀行戶頭，說是為了避免受害者的銀行戶頭遭有關單位凍結。

3.冒充國家銀行或商業銀行官員進行電子欺詐

自稱是“銀行官員”的來電，指受害者沒有繳費信用卡，之後會要求受害者依據指示撥打所提供的電話號碼給“國家銀行官員”以避免被列入黑名單或銀行戶頭被凍結。

受害者最終被騙在網絡上進行銀行轉賬或到存款機匯款如對方所指定的銀行戶頭中。

4.騙指家人被擄走及要求贖金