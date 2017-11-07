台珠寶展 2千萬鑽飾被竊 警鎖定8南亞大盜

（台北7日訊）台灣台北世界貿易中心為期4天的台灣珠寶首飾展昨天閉幕，卻驚傳鑽石失竊案。參展商之一、有“寶石獵人”之稱的珠寶商李承倫聲稱，其價值2億元新台幣（約2804萬令吉）的珠寶遭竊，警方現鎖定疑犯是8名南亞人。

該珠寶展於上周五至周一舉行，昨天閉幕撤館時，李承倫的伍姓妻子把6件鑽飾放進手提袋，後來在停車場準備離開時，為了將展場用品放進車尾箱，於是先將手提袋放在車廂，未料搬完後發現手提袋已不翼而飛。

當時旁有2警員戒護

警方事後在現場附近草叢發現伍女的手提袋，但手提袋內的寶石已不見了，警方其後翻查閉路電視畫面，雖然沒拍到歹徒行竊的過程，但發現8名（6男2女）懷疑印度人於案發後匆忙乘搭德士離開現場。警方懷疑8人是盜走鑽飾的歹徒，又研判歹徒早已知道伍女會將寶石放進手提袋內，尾隨進停車場後伺機行竊，目前仍在釐清案情。

伍女說，她在停車場準備離去時，還有2名警員在車旁戒護，但嫌犯疑假借問路，她打開後車廂約5分鐘時間，回到車上已發現裝有寶石的手提袋不見了。

據了解，伍女遭竊的鑽石分別為14克拉的粉鑽、7克拉裸鑽及1克拉的紅鑽石，另有2塊翡翠及一顆藍寶石。其中重14克拉的粉鑽價值達一億元（約1402萬令吉），而另一顆紅鑽雖僅重一克拉，但由於非常罕見，市價高達六千多萬元（約841萬令吉）。

據了解，這並非台灣珠寶首飾展覽會首次遭竊，2015年同樣再在台北世貿一館展出，開幕首日，就遭3名中國客掉包，用假鑽騙走一顆價值420萬元（約59萬令吉）的3.2克拉裸鑽，廠商直到嫌犯離開才驚覺上當報案，但3名中國客已搭機返回中國。