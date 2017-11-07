抵韓見軍方將領 特朗普矢解決朝核

（首爾7日訊）美國總統特朗普今天抵達亞洲之行第二站韓國訪問。特朗普一抵步就先前往駐韓美軍基地，韓國總統文在寅為突顯美韓同盟，更親自在駐韓美軍基地歡迎特朗普。特朗普會見軍方高層前表示，朝鮮問題將會得到解決。美韓元首稍後在青瓦台舉行會談，預料討論朝鮮半島局勢、美韓同盟及自由貿易協定。

特朗普專機空軍一號飛抵京畿道烏山空軍基地，韓國政府鳴放21響禮炮歡迎，外長康京和、韓國駐美大使趙潤濟、駐韓美軍司令布魯克斯在機場迎接。特朗普之後乘坐直升機，飛抵美國陸軍最大駐外基地、位於京畿道平澤的漢弗萊營。文在寅親自前往漢弗萊營歡迎特朗普，兩人更在基地內與美韓士兵共進午餐。

與美韓士兵晉午餐

特朗普向記者表示，漢弗萊營令他留下深刻的印象。他之後與駐韓美軍高層會面，聽取軍方有關朝鮮半島局勢發展的匯報。他向記者指所有問題將會解決，“因為這需要得到解決”。他又稱，之後與文在寅會面時討論貿易問題，希望可以為美國創造更多就業機會。

特朗普之後於下午出席文在寅在青瓦台主持的歡迎儀式。韓媒報道，為了紀念美國總統相隔25年對韓國展開國事訪問，韓方將演奏美國總統官方進行曲《向統帥致敬》，並於退場時首次演奏文在寅的專曲《總統先生》。

這是特朗普與文在寅相隔46天再次會面，兩人將舉行單獨會談及擴大會談。報導指，兩人在會談上將重申美韓同盟依然鞏固，同時就制裁施壓促朝重返對話一事交換意見，並重點討論修訂美韓自由貿易協定等雙邊經濟問題。會談結束後，兩人將舉行記者會。

今赴韓國會發表演說

記者會結束後，特朗普夫婦與文在寅夫婦將出席兩小時的國宴，預料有多達120人出席，包括美韓兩國的高級政府官員及商界領袖。特朗普將於明天前往韓國國會發表演說，之後啟程前往其亞洲之行的第3站中國繼續訪問。

特朗普在登機轉往韓國訪問前，在推特發文稱自己準備好前往韓國，與文在寅會面。他形容對方是一名“高尚的紳士”，並就此次訪韓成果表示，將會為所有問題尋找解決方法。特朗普亦提及訪日之旅，指與首相安倍晉三的友誼為美國帶來很多利益，並透露促成很多軍事及能源訂單。