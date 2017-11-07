【英超聯賽】西罕炒掉比利奇 莫耶斯臨急救火

（倫敦7日訊）英超“鐵鎚幫”西罕隊週一宣佈原任主教練比利奇下課，同時一併解僱了比利奇的助理教練團隊尤爾塞維奇、特爾基奇、迪克斯和拉克，並且宣佈前曼聯主帥莫耶斯擔任新主帥。

據《天空體育》消息，西罕是與莫耶斯簽訂一份短期合約，合同期限僅為半年。莫耶斯成為“鐵錘幫”歷史上第16位主帥。

莫耶斯的首秀將在11月19日上演，對手是沃福特，目前西罕排在聯賽第18位。

然而，莫耶斯過去的執教經歷都是以失敗收場；他過去所執教過的曼聯、索西達和桑德蘭都堪稱失敗，上賽季，“黑貓”桑德蘭在他的執教下降級。

西罕球迷在推特上發起了一項投票，共有5491名球迷參與，球迷們看來都不希望由莫耶斯接手。上賽季，莫耶斯因為威脅搧一名女記者耳光而被英足總處罰，西罕球迷引用他威脅女記者的話對他極盡諷刺嘲笑。

還有一些球迷表示：“我再說一次，如果為了聘請莫耶斯而解雇比利奇，他執教時我不會再看西罕的比賽。如果莫耶斯是接替比利奇的人選，那麼顯然他是西罕能找到的最廉價的YES先生。”

克羅地籍的比利奇現年49歲，為克羅地亞前國腳，參加過1998年法國世界盃，幫助球隊奪得季軍。球會生涯，比利奇曾在凱撒勞滕、西罕、埃弗頓和斯普利特哈伊杜克等隊效力，2000年宣佈掛靴。

比利奇勝率僅37.84%

退役後，比利奇先後執教過斯普利特哈伊杜克、克羅地亞U21以及克羅地亞國家隊，帶領“格子軍團”在2008年歐洲杯殺進8強。此後，比利奇又執教莫斯科火車頭和比錫達斯，並率比錫達斯在2014/15賽季歐聯16強淘汰利物浦。

2015年6月9日，比利奇成為西罕隊主教練。首賽季，西罕在他的率領下成績不俗，38場聯賽獲16勝14和8負積62分，力壓利物浦獲得第七名，獲得歐聯杯資格。

然而，2016/17賽季西罕成績下滑，在歐聯資格賽便遭淘汰，在英超排第11位；新賽季以來西罕成績持續不佳，英超11輪僅獲2勝3和6負積9分，排積分榜倒數第三位。

上週末，西罕在主場以1比4慘敗給利物浦，球會最終忍無可忍炒了比利奇。據統計，比利奇執教西罕共111場比賽，取得42勝30和39負，勝率37.84%。