玩藍鯨 死亡遊戲 留4遺書少女離家

（新山6日訊）一名18歲女生約7個月前輟學在家，但答應母親會報考大馬教育文憑（SPM），然而她卻在考試前一天留下4封電子遺書離家出走，並在信中提到要自殺，令家人非常擔心。由於遺書內容過於“邏輯”和“仔細”，包括一封呼籲媒體在她出事後不要干擾家人的信，姐姐懷疑妹妹是受網絡自殺游戲影響而策劃輕生。

失蹤女生張曼琪的家人四處尋人不果，只好呼籲警方和公眾幫忙找人，並發出愛的呼喚，求失蹤者快點回家。

促姐開電腦看遺書內容

失蹤者的父親張寶榮（56歲）、母親倪碧鳳（51歲）、二姐張瓊琳（29歲）和三姐張瓊慧（21歲），在士都蘭區州議員曾笳恩陪同下召開記者會要求公眾協助尋人。

張瓊琳說，她於昨日（5日）清晨7時許發現同房的妹妹張曼琪已不在家，她判斷曼琪出門時所攜帶的東西，包括裝有衣物的背包和現金約30令吉。

據了解，曼琪相信是從位於士姑來地區的住家後門外出，還仔細鎖好後門，再將鑰匙丟回家中。她離開前在房內桌上留下字條，要二姐和家人打開她的電腦查看4封遺書內容。

張瓊琳和家人曾嘗試到處尋找曼琪蹤跡但不果，聯絡曼琪的友人，對方也不清楚曼琪的行蹤。

由於曼琪不只一次提出想自殺，張瓊琳感到非常擔心，因此家人於昨晚8時32分向大學城警局報案。

曼琪或陷入了“藍鯨”（Blue Whale）死亡網絡遊戲；據悉，由俄羅斯興起的“藍鯨”（Blue Whale）死亡網絡遊戲早前吹入大馬，遊戲透過洗腦方式，鼓勵參與者在50天內完成各種自殘任務，到了第50天要求參與者自殺。

藍鯨遊戲之所以起名“藍鯨”，根據媒體猜測，或許與藍鯨擱淺自殺的行為有關。

曾說輟學因“5年前一件事”