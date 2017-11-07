玩藍鯨 死亡遊戲 留4遺書少女離家

（新山6日訊）一名18歲女生約7個月前輟學在家，但答應母親會報考大馬教育文憑（SPM），然而她卻在考試前一天留下4封電子遺書離家出走，並在信中提到要自殺，令家人非常擔心。由於遺書內容過於“邏輯”和“仔細”，包括一封呼籲媒體在她出事後不要干擾家人的信，姐姐懷疑妹妹是受網絡自殺游戲影響而策劃輕生。
失蹤女生張曼琪的家人四處尋人不果，只好呼籲警方和公眾幫忙找人，並發出愛的呼喚，求失蹤者快點回家。
促姐開電腦看遺書內容
失蹤者的父親張寶榮（56歲）、母親倪碧鳳（51歲）、二姐張瓊琳（29歲）和三姐張瓊慧（21歲），在士都蘭區州議員曾笳恩陪同下召開記者會要求公眾協助尋人。
張瓊琳說，她於昨日（5日）清晨7時許發現同房的妹妹張曼琪已不在家，她判斷曼琪出門時所攜帶的東西，包括裝有衣物的背包和現金約30令吉。
據了解，曼琪相信是從位於士姑來地區的住家後門外出，還仔細鎖好後門，再將鑰匙丟回家中。她離開前在房內桌上留下字條，要二姐和家人打開她的電腦查看4封遺書內容。
張瓊琳和家人曾嘗試到處尋找曼琪蹤跡但不果，聯絡曼琪的友人，對方也不清楚曼琪的行蹤。
由於曼琪不只一次提出想自殺，張瓊琳感到非常擔心，因此家人於昨晚8時32分向大學城警局報案。
曼琪或陷入了“藍鯨”（Blue Whale）死亡網絡遊戲；據悉，由俄羅斯興起的“藍鯨”（Blue Whale）死亡網絡遊戲早前吹入大馬，遊戲透過洗腦方式，鼓勵參與者在50天內完成各種自殘任務，到了第50天要求參與者自殺。
藍鯨遊戲之所以起名“藍鯨”，根據媒體猜測，或許與藍鯨擱淺自殺的行為有關。
曾說輟學因“5年前一件事”
張瓊琳說，雖然曼琪有讀書壓力，但相信這不是她輟學的最大原因。而曼琪之前有向她提起過，指輟學原因始於“5年前的一件事”，但絕口不提是甚麼事。
她透露，妹妹於今年3月份輟學在家，不過答應母親會報考大馬教育文憑，沒想到卻在考試的前一天失蹤。
“曼琪之前從沒單獨出門，平時也都只是跟著媽媽出門，是個沉默寡言的人。”
她說，曼琪輟學之前，只會出門到學校或補習地點，沒去其他地方，而她也很肯定曼琪不是因為感情問題離家出走。
父親張寶榮表示，很希望小女兒曼琪能平安回家，即使不參加政府考試也沒關係。
倪碧鳳也表示很擔心小女兒會做傻事，希望她快點回家。
遺書透露離家為了準備自殺
失蹤女生張曼琪是用電腦打出4封遺書，分別給父親、朋友、家人和媒體，內容有提到此次離家是為了準備自殺。
張瓊琳形容，曼琪在給父親的遺書中提到，很心疼母親，在她心中母親很受氣，父親會不分青紅皂白地對母親生氣；然而，很討厭父親抽煙的曼琪，也發現平時在家中抽煙的父親開始轉到車房抽煙，有設法改善不好的習慣。
“她也提到，她去自殺了，叫家人別著急，因為11月5日她還沒死，她會找隱秘地方，反正她沒有成就，沒有傳統文化，是個失敗者，感覺自己沒有價值。”
張瓊琳在事後，即昨晚10時許，有在臉書放出消息要求公眾幫忙尋人。她說，她於今午1時許接獲一名公眾來電，聲稱曾於昨早9時許在烏魯槽一家咖啡店看到曼琪與一名40多歲男子一起。
舉止行為與遊戲內容雷同
父親張寶榮說，兩星期前的某天凌晨3時許，他曾看到小女兒曼琪獨自在客廳哭泣，但當時他沒有立刻上前慰問發生什麼事。
針對這點，張瓊琳說，看了妹妹曼琪遺書內容和策劃出走自殺的細節，她之前有從新聞中得知一個網絡自殺游戲，於是在曼琪失蹤後仔細了解有關遊戲的內容，發現曼琪的舉動和方式都和這個遊戲內容有所雷同。
她披露，曼琪在離家之前，也像遊戲內容一樣，長時間待在昏暗的房間內，雷同的行徑還包括一直對著電腦。
她形容，曼琪留下的遺書內容寫得“太到位”，以一個18歲女生的邏輯思考模式，她認為不可能做到，包括交代媒體不要在事後干擾家人。
而且，令她與家人不寒而慄的是，她後來也發現，曼琪列明失蹤時身上帶的物品，不是要留下線索，而是希望家人在她死時憑這些物品認屍。
曾笳恩吁少女盡速回家
曾笳恩呼籲失蹤少女盡速回家，因為她所提起要自殺的事，已令家人非常擔心。
他說，全家人已出動找她的下落，也感到非常擔憂，可看出這是個有愛的家庭，所以希望失蹤者珍惜這樣的家庭，趕快回家。
他也呼籲附近鄰居如有裝置閉路電視拍到相關畫面，可提供給警方，並且希望警方和大眾幫忙找人，提供有利線索給警方或失蹤者家人。
任何知情者可致電失蹤者姐姐張瓊琳（016-702 2845）或父親張寶榮（012-751 1289）。