美前軍人亂鎗掃射 血洗得州教堂26死

（奧斯汀6日訊）美國得州南部一個小鎮的教堂發生槍擊案，一名槍手闖入教堂亂槍掃射，造成至少26人死亡，其中23人在教堂內被槍殺，有2人是在教堂外被擊斃，一人在送院後證實不治，另外有廿多人受傷。槍手則在逃亡期間死亡，其後證實是26歲前美軍空軍士兵凱利，相信他單獨行兇。總統特朗普譴責事件是“邪惡行為”；警方相信槍手與恐怖組織無關。

出事教堂位於得州城市聖安東尼奧東南面約50公里、人口不到900人的小鎮薩瑟蘭斯普林斯。當局指，槍手全副武裝、穿上子彈背心和手持突擊步槍，於昨早11時20分左右（大馬時間今天凌晨約1時20分），步入教堂並開槍，相信當時教堂內有大約數十人正在參與主日崇拜。據報，槍手多次上彈，開了數十槍。有現場記者透露，戴著面具的槍手先在教堂外開火，期間曾有鄰居向他開槍還擊。

槍手與恐怖組織無關

事發時，在教堂約50公尺外的目擊者稱，聽到自動步槍的聲音，約20、30下槍聲。直升機和緊急部門人員迅即趕到現場，將傷者送院。中槍者包括孕婦和兒童。

當地一名官員說：“我已經心碎，我們從不相信這會發生，但卻真的發生了。無論你在哪裏都一樣。就算在一個小社區，一個非常平靜的社區，你看，這也可以發生。”

當局指，26歲的槍手凱利2010年曾在新墨西哥州的空軍基地工作。美國空軍證實，槍手因為襲擊太太及子女，經軍事法庭審訊後，2012年曾被關押一年，2014年被逐出空軍。

曾涉家暴被控 遭軍隊開除

據稱，凱利在案發前一周，曾在社交網站貼出槍械照片，圖片說明寫著“她是壞婊子”。不過，暫未知他作案動機是否與妻子有關。

警方沒有透露槍手如何死亡，未知是被擊斃抑或吞槍自殺。之前有目擊者在社交網站說，看到槍手駕車逃走，但在她女兒的房子附近撞車。槍手之後徒步逃亡，但被警方截停。有傳媒則引述鄰縣瓜達魯普縣警方透露，警方嘗試截停槍手時曾發生追逐，槍手最後被殺，但瓜達魯普縣警方澄清並沒有和槍手追逐，指之前的報道有誤，強調槍手一直在車子內。

特朗普譴責邪惡行為

正在日本訪問的總統特朗普在推特譴責襲擊是“邪惡行為”，向死者家屬致哀，下令白宮、政府機構及軍方下半旗致哀，又表示會全力支持得州政府徹查。

得州州長艾博特指事件是得州歷史上最嚴重槍擊，會為死傷者家屬祈禱，並感謝執法部門快速反應。他之後也到事發現場視察情況。

上月發生美國歷史上最嚴重槍擊案的拉斯維加斯，市長透過社交網站表達支持，強調與得州同在。