【英超聯賽】熱蘇斯爭議進球 曼市斬鎗手迎9連勝

（曼徹斯特6日訊）英超第11輪焦點戰結束，榜首曼市主場以3比1力克“鎗手”阿申納，豪取聯賽9連勝後以8分優勢領跑。德布勞內和阿奎羅（罰球）各進1球，拉卡澤特扳回一城，熱蘇斯的爭議進球鎖定勝局。

曼市雙星沃克爾和大衛-席爾瓦輪換回到首發。阿申納也輪換2人，伊沃比和科奎林出場。阿奎羅賽前領取曼市隊史最佳射腳獎杯。

席爾瓦助攻前已越位

在比賽進行到第74分鐘時，場上出現極具爭議的一幕。大衛-席爾瓦禁區內橫穿助攻熱蘇斯破門，把比分鎖定在3比1，但慢鏡頭顯示，席爾瓦得球前已經處於越位位置，但邊裁並未做出判罰。通過回放可以清楚地看到，席爾瓦接到傳球後一度放慢速度，以確認邊裁和主裁是否吹罰越位，然後才帶球內切為熱蘇斯送出傳中球。阿申納球員在裁判沒有示意越位的情況下停住舉手的做法，實在不應該，畢竟他們積極追防，曼市或許無法打進這個球。

溫格：曼市有這樣的哨子罩着

曼市本場第二個進球是點球，而第三個進球慢鏡顯示越位在先。對此，阿申納主帥溫格在接受英國媒體採訪時顯得憤怒。溫格說：“我認為斯特林那下子不是點球，他很擅長假摔，是個高手。此外，他們主場能有這樣的哨子，那確實沒人能贏他們。我再重申一遍，裁判做了決定，一個點球，一個越位球。我們已經習慣於在伊蒂哈德遭到這樣的對待，我覺得裁判或許太偷懶了，因為這種事情每個賽季都發生，我接受不了。大家都看到了，你只要也承認那是一個越位球，我就滿足了。我並不想貶低曼市的實力，但是這確實太傷士氣了，尤其是當時我們剛剛扳成1比2，勢頭正盛，這一下子殺死了比賽。”

阿申納客場36年最差

阿申納本賽季英超聯賽6個客場輸了4場，踢出36年以來最差的成績。最近三年，槍手客場對陣英超前六名球隊僅僅獲勝1場，但輸了10場，可以說已經不具備在客場和英超豪門平等較量的實力。