16年來最強風暴 越南風災27死

（河內5日訊）越南遭遇近16年來最強颱風吹襲，造成災難性破壞，至少27人死亡，多人失蹤。即將舉行亞太經合組織（APEC）領導人峰會的越南中部城市峴港亦有大雨，當局強調已制定好各項應變措施，確保會議能順利進行。

“達維”昨天清晨以颱風姿態，在南部城市芽莊附近登陸後，帶來狂風暴雨。風力強勁，樹木和電線桿被吹至倒塌；沿岸有漁船擱淺、房屋被大浪沖走。

其中，中南部的慶和省災情嚴重，至少有16人喪生，富安省亦受風雨吹襲，沿海近2萬人撤離，過百艘漁船沉沒，數千棟房屋受破壞。當地防災部門說，至少500棟房屋被強風摧毀，2萬3千棟房屋的屋頂被吹走，超過3.3萬人要撤離。交通亦大受影響，鐵路服務暫停，來往當地的多班國際航機取消。

APEC主辦地也受影響

氣象部門預測，“達維”未來幾天會繼續為越南中部地區帶來惡劣天氣。這是越南短短一個月之內第二起重大天災，上月因颱風“杜蘇芮”帶來豪雨，造成75人死亡、28人失蹤。

明天起至週末，峴港將召開APEC領導人峰會，包括美國總統特朗普、中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京在內的21位國家及地區領導人都將出席。當地政府正在推出應急方案，以解決颱風、洪澇造成的破壞，讓會議正常運行。