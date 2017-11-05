【英超聯賽】又見馬薩雙鬼拍門 紅軍大破錘子

（倫敦5日訊）馬內聯袂薩拉赫再次產生化學作用！在兩位非洲飛翼出色發揮下，“紅軍”利物浦客場以4比1大破“錘子幫”西罕，取得聯賽2連勝，暫時升上積分榜第6名；西罕則繼續淪陷，近4輪聯賽不勝後，排名跌至倒數第4。

在第9輪比賽以相反的1比4比分輸給熱刺後，克洛普的球隊在接下來的兩場英超比賽中迅速找回了狀態，用兩場大勝（3比0哈德斯菲；4比1西罕）平息了球隊近來承受的巨大輿論壓力。

本場比賽中，發揮最為搶眼的，莫過於薩拉赫與馬內二人。開場不久後，利物浦並未獲得太大的場面優勢，反而是在客場立足未穩之際，被作風強硬的西漢姆聯先擊中了一次球門立柱，驚得遠征倫敦的利物浦球迷一陣慌亂。

不過在21分鐘後，馬內和薩拉赫就聯袂上演了一出雙鬼拍門，馬內在快速反擊戰中助攻薩拉赫，0比1。3分鐘後，馬蒂普混戰中擴大領先優勢，0比2。

下半場第55分鐘，蘭齊尼凌空捅射一度扳回一城，1比2，主場球迷又看到了搶下1分的希望。但是利物浦又利用一波閃擊擴大比分，張伯倫收穫加盟紅軍後的英超首球，1比3。到75分鐘時，馬內和薩拉赫的又一次連線則幫助利物浦隊徹底殺死了比賽，塞爾維亞飛翼再次用速度擺脫對手，為薩拉赫送出助攻，埃及人一腳凌空低射，1比4，紅軍鎖定了勝局。

張伯倫斬轉會後聯賽首球

本賽季至今，薩拉赫聯賽出場11次交出了7球2助攻的完美成績單，而馬內在受到傷病等影響下，僅僅出戰了6場英超聯賽，卻也交出了3球2助攻的全面數據。

僅僅從進球方面來說，兩人合力打入10球已經幾乎佔到球隊總進球數（21個）的一半，可以說薩拉赫和馬內的組合，儼然是克洛普和利物浦仰仗的進攻王牌。